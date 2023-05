"Zmajice" saznale protivnike u Ligi nacija: "Osvajanje bodova u ovakvoj konkurenciji donosi mnogo toga!"

Bh. reprezentacija zna protiv koga će igrati u premijernom izdanju Lige nacija.

Ženska fudbalska reprezentacija BiH igraće u premijernom izdanju Lige nacija protiv Češke, Slovenije i Bjelorusije – odlučeno je danas obavljenim žrijebom u Nionu.

"Zmajice" su smještene u četvrtu grupu B Lige nacija, a sve reprezentacije-učesnice su na osnovu plasmana na UEFA listi raspoređene u tri divizije.

Osvajači grupa u Ligi B ostvariće direktan plasman u Ligu A, dok će drugoplasirani igrati baraž sa trećeplasiranim reprezentacijama iz Lige A, a pobjednik će igrati u Ligi A u sljedećem izdanju UEFA Lige nacija.

Tri najbolje trećeplasirane selekcije iz Lige B igraće baraž za opstanak u Ligi B sa tri najbolje drugoplasirane iz Lige C, dok će najslabija trećeplasirana i sve četvrtoplasirane reprezentacije preći u niži rang takmičenja.

"S obzirom na to da smo u B diviziji, svi protivnici su kvalitetni. Biće to dobre i zahtjevne utakmice za nas i osvajanje bodova sa ovakvim protivnicima nam donosi puno toga. Pripremaćemo se dobro za svaku utakmicu i naravno želimo da ostvarimo svoj cilj. Nadamo se da će naše igračice biti zdrave i spremne za novi izazov", rekla je nakon izvlačenja selektorka BiH Samira Hurem.

Prvo i drugo kolo igraju se od 20. do 26. septembra, treće i četvrto od 25. do 31. oktobra, a peto i šesto od 29. novembra do 5. decembra. Polufinale i finale se igraju od 21. do 28. februara 2024. godine, kao i mečevi baraža.

SVE GRUPE LIGE NACIJA

A1: Engleska, Holandija, Belgija, Škotska

A2: Francuska, Norveška, Austrija, Portugal

A3: Njemačka, Danska, Island, Vels

A4: Švedska, Španija, Italija, Švajcarska

B1: Republika Irska, Sjeverna Irska, Mađarska, Albanija

B2: Finska, Rumunija, Slovačka, Hrvatska

B3: Poljska, Srbija, Ukrajina, Grčka

B4: Češka, Slovenija, BiH, Bjelorusija

C1: Malta, Moldavija, Letonija, Andora

C2: Turska, Luksemburg, Litvanija, Gruzija

C3: Azerbejdžan, Crna Gora, Kipar, Farska Ostrva

C4: Izrael, Estonija, Kazahstan, Jermenija

C5: Sjeverna Makedonija, "Kosovo", Bugarska

