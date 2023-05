Mirsad Ramić poveo Igman ka opstanku! Konjičani srušili Leotar, Trebinjci u teškoj situaciji

Ekipa iz Konjica upisala je veoma važnu pobjedu u borbi za opstanak u premijerligaškom društvu.

Fudbaleri Igmana napravili su ove nedjelje veliki korak ka opstanku u m:tel Premijer ligi BiH.

Konjičani su, zahvaljujući pogocima lidera tima Mirsada Ramića, trijumfovali nad Leotarom, koji je produžio rezultatsku krizu:

IGMAN – LEOTAR 2:0 (0:0)

/Ramić 60, 82/

Ekipa Marka Maksimovića upisala je četvrti poraz u posljednjih šest utakmica (uz dva remija), a poslije današnjeg neuspjeha u Konjicu znatno je umanjila šanse da i u narednoj takmičarskoj sezoni igra u elitnom bh. fudbalskom rangu.

Trebinjci su ostali na posljednjem, 12. mjestu sa 28 bodova, pet manje od Igmana koji je zabilježio drugi trijumf u posljednja tri kola i koji je na sigurnoj, osmoj poziciji.

Dva rivala nisu prikazala mnogo toga sve do ulaska u posljednjih 30 minuta, kada se zatresla trebinjska mreža. Učinio je to drugi strijelac bh. prvenstva Mirsad Ramić, kojem je to bio 16. pogodak u premijerligaškoj sezoni, dobro se snašavši pred golom Dušana Puletića.

Čuvar mreže Leotara je izboksovao loptu nakon kornera, ali samo do Darka Bodula koji je šutirao, Puletić je ponovo intervenisao, ali je lopta stigla do Ramića koji je uspio da se snađe pored defanzivaca Leotara.

Osam minuta prije kraja, napadač Igmana je poentirao i 17. put u sezoni. Elvir Duraković je izveo korner sa desne strane, a na suprotnoj stativi je odbrana Leotara zaboravila na Ramića, koji je, pokazalo se, tada postavio konačan rezultat.

Leotar je meč, inače, završio sa deset igrača, s obzirom na to da samo pet minuta nakon gola Igmana isključen Danilo Šipovac zbog dva žuta kartona.

Prvi je dobio u prvom poluvremenu zbog igranja rukom, a drugi zbog, prema mišljenju arbitara, simuliranja prekršaja za jedanaesterac.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Igman – Leotar 2:0 (0:0)

/Ramić 60, 82/

Borac – Sarajevo (19.30)

Željezničar – Leotar (19.30)

Odigrano u subotu:

Zrinjski – Sloboda 4:1 (2:1)

/Sabljić 14, Malekinušić 28, Bilbija 57, Kiš 83 – Maksimović 8/

Tuzla siti – Sloga Meridian 1:2 (1:1)

/Milanović 13 ag – Krstovski 24, Kulenović 85/

Široki Brijeg – Posušje 1:1 (1:1)

/Mašić 40 - Rozić 21/

