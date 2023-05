Šampion gostuje u Doboju - koliko Zrinjski može bez Nemanje Bilbije? "Jagodić je iskusan lisac, sve izgleda mnogo bolje"

U posljednja tri kola sezone Zrinjski ulazi bez rezultatskog imperativa, za razliku od protivnika koji se bore za opstanak: Sloge Meridian, Leotara i Tuzla sitija.

Zrinjski je matematički odbranio titulu, tako da ekipa Krunoslava Rendulića u posljednja tri prvenstvena meča sezone ulazi bez rezultatskog imperativa.

Zanimljivo je da "plemiće" u ova tri duela očekuju protivnici iz samog dna premijerligaške tabele (Sloga Meridian, Leotar, Tuzla siti), pa bi rezultati Mostaraca u odlučujućih 270 minuta sezone mogli direktno na utiču na to koga ćemo i naredne sezone gledati u m:tel Premijer ligi BiH, a koga ne.

Prvi strijelac lige Nemanja Bilbija odrađuje meč suspenzije zbog žutih kartona i neće biti u sastavu za duel sa Dobojlijama, dok je suspendovan i Damir Zlomislić. Uprkos tome, Rendulić, koji će vjerovatno na dobojskim "Lukama" šansu pružiti pojedinim igračima koji nisu igrali mnogo tokom sezone, najavljuje igru na pobjedu.

"Bez obzira igrali kod kuće ili u gostima, mi uvijek idemo na pobjedu. Zbog kartona nemamo Bilbiju i Zlomislića. Sloga je izuzetno kompaktna ekipa, u posljednjih šest kola imaju samo jedan poraz. To je ekipa koja igra na rezultat. Dolaskom novog trenera (Vlado Jagodić), koji je iskusan lisac, to mnogo bolje izgleda. Oni traže svoju šansu na domaćem terenu, prošle godine je jedini pobijedio Zrinjski i zbog svega toga moramo biti na oprezu. Ali isto tako, to nas motiviše da pružimo maksimum od sebe i pokušamo pobijediti", rekao je trener Mostaraca, koji će biti jači za oporavljene Petra Sučića, Marija Tičinovića i Silvija Ilinkovića.

Osim pomenuta tri meča, Zrinjski očekuje i finale Kupa BiH protiv Veleža, tako da je sasvim sigurno duel sa gradskim rivalom najvažniji od preostala četiri do kraja sezone.

"Mi krojimo poredak u borbi za opstanak u posljednja tri-četiri kola. Mi gledamo sebe, svaku utakmicu igramo maksimalno, pokušavamo pobijediti. Imamo svoje brige i ne treba da brinemo o tuđim. Prva naredna utakmica je protiv Sloge, a kasnije ćemo razmišljati o Veležu i ostalim protivnicima", dodao je Krunoslav Rendulić.

Duel Sloge Meridian i Zrinjskog na programu je danas od 17 časova, a pravdu u Doboju dijeliće Dragan Kesić iz Gradiške.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 31. KOLO:

Petak:

Sloga Meridian - Zrinjski (17.00)

Velež - Igman (18.00)

Sarajevo - Željezničar (20.00)

Subota:

Leotar - Tuzla siti (17.00)

Nedjelja:

Posušje - Borac (17.00)

Ponedjeljak:

Sloboda - Široki Brijeg (17.00)