Zvezda može bez treninga do kraja sezone! Derbi, pa polufinale Kupa Srbije - Milojević ništa neće da mijenja!

Trener Crvene zvezde otkrio da su njegovi igrači više nego spremni za posljednjih pet utakmica u sezoni.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde privode kraju sezonu u kojoj su već osvojili tituli i obezbijedili grupnu fazu Lige šampiona, ali ima posla da se obavlja. U maksimalnih pet mečeva crveno-bijeli žele da ostvare isto toliko pobjeda, a prvi naredni izazov je na stadionu "Rajko Mitić", protiv Vojvodine, u suotu od 18:30. Za taj meč trener Milojević neće kalkulisati.

Iako je titula već ovjerena, trener Crvene zvezde tvrdi da je motiv da se pobijedi svaka utakmica, a da njegovi igrači mogu da završe prvenstvo bez rotiranja. Zbog toga će Novosađanima suprotstaviti najjači sastav, čak i po cijenu da se igrači malo više umore pred polufinale Kupa Srbije protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

"Svakako da predstavlja dodatni motiv, ali motiv je uvijek da se pobijedi svaka utakmica i to se ne mijenja nikad, ni pred sutrašnji meč protiv Vojvodine, koja je u jednoj jako dobroj seriji. Očekujem dobru utakmicu u kojoj će uživati i navijači", istakao je Miloš Milojević i otkrio da neće kombinovati pred obaveze u Kupu Srbije: "Nećemo odmarati igrače, do kraja sezone imamo još pet eventualnih utakmica. Mislim da smo toliko dobro radili i trenirali da i bez treninga i odmora, možemo pet utakmica da odradimo i da igramo sa jedanaestoricom. Nikada do sada nismo igrali samo sa 11 igrača, nećemo ni sada, zadovoljni smo mladim igračima, tako da nećemo ni njih previše sputavati. Probaćemo da nađemo dobar balans, da ne bude to mladi ili stari, već da bude tim koji je kompetitivan iz respekta prije svega prema nama i činjenici da želimo pobjedu, a i prema protivniku kao što je Vojvodina, koja je u vrhu tabele."

Jedan od onih koji bi mogli da dobiju veću minutažu je i Jovan Mijatović, talentovani omladinac koji je na krovu tržnog centra protiv Voždovca postigao drugi gol i potvrdio pobedu šampiona. Zbog toga, ali i nespornog talenta koji je primjetan, može da se nada većoj ulozi.

"Može da igra Mijatović, svako od njih 25 može da se nađe u timu. Vidjećemo šta je najbolje za njega. Mislim da smo jako dobro dozirali njegovu igru, nekada nije toliko pametno da igra previše, igraće koliko bude bio spreman. Bitno je da se on dobro osjeća i da je dobro radio poslije postignutog gola protiv Voždovca, to mu povećava šanse da igra i sutra."

Prisjetio se Miloš Milojević i prethodne utakmice koju su crveno-bijeli odigrali protiv Vojvodine, ali se i nije složio sa predstavnikom medija da je ekipa iz Novog Sada igrala otvoreno. "Mislim da nismo bili na istoj utakmici. Pošto nisu igrali otvoreno, već bili veći deo utakmice ispred svog šesnaesterca i pokušavali kontrama da nas ugroze, iz jedne jesu. Mislim da je prvih 35 minuta bilo najbolje odigranih, pored utakmice protiv TSC, ali pošto se sve bazira na rezultatu, svakako jesu odigrali dobru utakmicu i uzeli nam bod na Marakani. Očekujem ih i sutra, agresivne, dobre nakon izgubljene lopte, da budi direktni, imaju igrače koji su veoma direktni u napadu, tako da mislim da niti mi njih možemo, niti oni nas mogu da iznenade", rekao je Milojević.

U prethodnom periodu je Lazar Nikolić dobio malo veću minutažu i to na račun Aleksa Viga, dok je na drugom boku Irakli Azarov bio u prednosti u odnosu na umornog Milana Rodića. Kada se na to doda Spajić, Zvezdina odbrana mogla bi u finišu sezone da izgleda potpuno drugačije.

"Izostanak Viga je iz razloga što smo htjeli da rotiramo, hteli smo da probamo da vidimo da li možemo da dobijemo od Lazara neke stvari više nego što smo dobijali od Viga, nešto smo dobili, nešto nismo. Mislim da su kvalitativno veoma blizu jedan drugog i to im i olakšava i otežava, da mogu da igraju i jedan i drugi", rekao je Milojević i još malo pričao o sastavu ekipe: "Da li će igrati Spajić, to je pitanje na koje ćete dobiti odgovor kada dođete na utakmicu, bodrite Spajića i aplaudirate mu. Da li je Azarov prva ili druga opcija nije bitno. Bitno je šta nam treba u kojoj utakmici. Imamo dva lijeva beka, njega i Rodića. Znamo kakve kvalitete posjeduje Milan Rodić i da je dosta umoran nakon tri ili četiri godine igranja bez zamene. Imamo taj luksuz da u nekim utakmicama možemo da ga odmorimo, negdje nam treba, negdje više Azarov, to su sve neke taktičke stvari."