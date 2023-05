Marinović poslije poraza Borca u Posušju: I dalje zavisimo sami od sebe za 2. mjesto! Karačić: Morali smo da rizikujemo!

Treneri Borca i Posušja prokomentarisali su današnji duel na "Mokrom Docu".

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac poražen je ove nedjelje na gostovanju Posušju rezultatom 1:0, te je tako ostala neiskorištena prva od tri meč-lopte za ovjeru drugog mjesta u m:tel Premijer ligi BiH.

"Prvo bih čestitao Posušju na pobjedi. Mislim da su i po ovakvom vremenu i jedna i druga ekipa odigrale dosta dobro i borbeno. Na kraju je Posušje dobilo utakmicu, imali su svoje prilike, mi smo u prvom poluvremenu imali u samom otvaranju jednu idealnu šansu, poslije toga još, ali sve u svemu, kad se pogleda, mislim da je Posušje zasluženo dobilo ovu utakmicu. I dalje zavisimo sami od sebe za to drugo mjesto. Slijedi Sloboda, spremamo se da što bolje odigramo tu utakmicu, pobijedimo i na kraju učvrstimo tu drugu poziciju", rekao je trener Borca Vinko Marinović za TV Arena sport nakon meča.

Strateg Posušaka Branko Karačić podvukao je da su njegovi igrači osjećali veliki pritisak.

"Rekao bih da se prvih petnaestak minuta nismo snašli. Borac je djelovao kvalitetnije, međutim nakon tog perioda u kojem je Borac kreirao neugodne kontre i polukontre gdje smo znali da imaju brze igrače, morali smo da uđemo u jednu vrstu rizika. Na kraju, kako je utakmica odmicala, u prvom poluvremenu smo imali dvije-tri situacije da si olakšamo nastavak meča. Međutim, vjerovali smo i na poluvremenu da ako nastavimo kao veliki dio prvog dijela, da ćemo doći do pogotka. Što smo planirali, to smo i ostvarili. Kao što smo pred utakmicu i analizirali, rekli smo da će igrači koji uđu u drugom dijelu riješiti utakmicu i to se na kraju na našu sreću i ostvarilo", rekao je trener Posušja, koje će u pretposljednjem kolu gostovati Željezničaru.