"Da iz memorije izbrišemo bodovnu razliku!" Trener Zrinjskog pred finale Kupa BiH: To može da bude samo teret!

Novi-stari šampion BiH će u finalu Kupa BiH odmjeriti snage sa gradskim rivalom i braniocem trofeja Veležom.

Zrinjski i Velež u srijedu (16. maj) će dati odgovor na pitanje ko će biti osvajač Kupa BiH za ovu sezonu.

I jedni i drugi u svojim vitrinama imaju po jedan trofej bh. kup-takmičenja – Zrinjski ga je osvojio davne 2008. godine, u svom jedinom finalu do sada, dok je i Velež samo jednom do sada igrao u finalu i to prošle sezone, kada je trijumfovao nad Sarajevom.

Finalni duel Kupa BiH utakmica je koja se željno iščekuje, rekao je na konferenciji za novinare trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić.

"Sigurno da je to praznik fudbala kako u gradu, tako i u cijeloj državi. Nadam se da će proteći kako i treba, u sportskoj i fer igri, kao i sportskom navijanju. Mi ćemo dati sve od sebe da se prezentujemo u najboljem mogućem svjetlu, da prikažemo dobru igru i da osvojimo duplu krunu, što je i cilj. Treba zaboraviti na trenutnu formu, na neke rezultate iz nedavne prošlosti. Sigurno će utakmica sama po sebi biti specifična jer igraju dva kluba iz istog grada. Očekujem da utakmica neće biti 'ljepotica', biće više takmičarska, tvrda, čvrsta, muška, agresivna. Nadam se da ćemo u toj igri mi izaći kao pobjednici."

Bodovna razlika u prvenstvu (30 bodova) i plasman na tabeli (Zrinjski prvi, Velež šesti) govore da su "plemići" favoriti za trofej. Međutim...

"Ako povlačimo paralelu iz prvenstva, sigurno sugeriše da smo mi možda u boljem momentu nego Velež. Međutim, ponavljam, igra se jedna utakmica, puno će zavisi od trenutka, inspiracije, još nekih dodatnih stvari. Moramo da budemo maksimalno fokusirani na sutra, izbrisati tu razliku iz memorije jer to može da bude samo teret. Sutra je novi dan, nova utakmica i šanse su podjednake."

Rendulić je ekipu Zrinjskog do sada vodio na 18 utakmica i upisao je čak 17 pobjeda, uz jedan poraz. Jedini neuspjeh "plemići" su upisali u prvenstvenom duelu sa Sarajevom (2:3).

Rendulića raduje stanje oko igračkog kadra – povrijeđenih nema.

"Svi smo na treningu, pun broj, 26 igrača plus četiri golmana. Problem je što neki igrači nisu u ritmu, prije svega Tičinović kojeg nije bilo dva mjeseca. Ivančić je pauzirao dvije utakmice, Sučić isto tako. Vidjećemo kako ćemo početi sutra, vrlo vjerovatno će Tičinović krenuti sa klupe, da ga imamo za kraj utakmice."

Da li jedan trener može da iznenadi drugog, i obrnuto?

"Mislim da to ne može da bude slučaj. Ekipe se poznaju veoma dobro, igrali smo već dva puta. Gledali smo dosta utakmica, mi njihovih, oni naših, tako da neće biti nekih iznenađenja", rekao je Rendulić, govoreći i o navijačima, Ultrasima, koji su posjetili igrače na posljednjem treningu i pružili im podršku.

"Nije tajna da žive za klub i sa klubom. I oni su spremni sutra da popune tribine koliko je to moguće, naravno da su vjetar u leđa cijelom klubu i očekujem da sutra iz petnih žila navijaju za nas, naravno."

Finalna utakmica Kupa BiH igraće se na zeničkom Bilinom polju sa početkom u 18.00 časova, a za glavnog arbitra delegiran je Prijedorčanin Luka Bilbija.

