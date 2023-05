Gvardiola da demolira Zvezdu kao Real? Nema šanse! Robert Prosinečki brani tim iz 1991: Pa još se igra loptom

Robert Prosinečki vjeruje u generaciju Crvene zvezde iz 1991. godine.

Izvor: MN PRESS

Mančester siti je razbio Real Madrid u revanšu polufinala Lige šampiona, a čak ni pobjeda od 4:0 ne govori koliko su samo bili dominantni protiv najuspješnijeg evropskog kluba svih vremena. Držali su loptu kod sebe i igrače "kraljevskog kluba" prosto natjerali da budu nemoćni, pa su bez sumnje veliki favorit u finalu protiv Intera i može se reći da su u ovom trenutku strah i trepet za sve klubove u Evropi.

Ali, gdje su u odnosu na neke prethodne prvake Evrope? Robert Prosinečki, jedan od najboljih igrača Crvene zvezde koja je u Bariju podigla pehar Kupa evropskih šampiona, smatra da sadašnji Mančester siti ne bi mogao da se poigrava sa njegovom generacijom iz 1991. godine kao što je to činio sa Real Madridom.

"Mislim da ne bi bilo 4:0 za njih, ma ne bi sigurno. Fudbal jeste evoluirao, međutim, tvrdim ti da bi 90 odsto igrača koji su nastupali devedesetih godina moglo da igra i sada. Malo bi se više pazili, više trenirali, vodili računa o prehrani, vitaminima, svemu što ide uz to. Jer, fudbal se još uvijek igra loptom. Nije došla neka druga stvar", rekao je uz široki osmijeh Veliki Žuti u intervjuu za televiziju "Una" i dodao da će Siti vjerovatno osvojiti Ligu šampiona.

Prosinečki je ispričao i da je odavno oprostio pokojnom Ćiri Blaževiću što nije vjerovao u njega u Dinamu, posebno jer je dolazak u Crvenu zvezdu bio najbolja stvar koja mu se desila u karijeri. Postoje priče da je tadašnji direktor Dragan Džajić zaključao Robija sa ocem Đurom dok ne potpiše ugovor, ali to nije baš bilo tako...

"Da, ima puno priča i o tome. A ovo je jedina prava istina. Ja sam to doživio, a drugi nek pričaju. Došao sam na probu, pokojni otac me doveo. U tom periodu jako puno navijača je dolazilo na treninge, njih 500, 600. Tribine su uvijek bile popunjene. Igrala se prijateljska utakmica, a u toku je bila Univerzijada. U Zagrebu su bili Dragan Stojković Piksi, Boro Cvetković, Refik Šabanadžović i ne znam ko još sve. Mi smo odigrali prijateljsku sa Radom, a ja sam dobio šansu i pokazao se kao dobar. Uz to, bio sam i slobodan igrač. Džajić je to vidio, kao i pokojni trener Velibor Vasović koji mi je kasnije dao puno samopouzdanja i sa 18 godina me gurnuo u prvi sastav. Oni su vidjeli kako igram i odlučili su da potpišu ugovor sa mnom", kazao je Robi i potom objasnio šta se zaista desilo tada.

"Moj otac je tada rekao da idemo kući i da ću, kad se vratim u Beograd, potpisati za Zvezdu. Pošto je Džaja vidio da sam bio stvarno dobar, možda je pomislio da ću u tom trenutku iskoristiti pohvale iz Beograda i vratiti se u Dinamo. Zato je rekao da ne mogu otići dok ne potpišem. Onda je moj tata odgovorio da je njegova riječ veća od Zvezde i Beograda i da će njegov sin sigurno doći. Tako sam otišao u Zagreb po stvari, vratio se potom u Beograd i ostao četiri godine".

