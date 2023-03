Da sačuvam Prosinečkog? Ma, koliko teško to može da bude! Hit priča bivšeg igrača Liverpula, počeo da psuje: Uništio me!

Bivši fudbaler Don Hačinson otkrio je kako je bilo čuvati Roberta Prosinečkog.

Robert Prosinečki (54) jedan je od rijetkih igrača koji je u karijeri igrao i za Real Madrid i Barselonu. Sa Crvenom zvezdom osvojio je Kup šampiona 1991. godine, a nosio je još i dresove Dinamo Zagreba, Ovijeda, Sevilje, Standarda, Portsmauta, Olimpije, igrao je i za reprezentaciju Jugoslavije i Hrvatske. Uprkos tome što je odigrao samo godinu dana u Engleskoj, tamo ga dobro pamte.

Tako je jedna stranica na Tviteru objavila fotografiju njega iz dresa Portsmuta i onda se javio Don Hačinson (51), nekadašnji vezista koji je kao član reprezentacije Škotske probao da sačuva legendarnog fudbalera.

"Tražili su mi da ga čuvam jednom prilikom, da igram 'flaster' na njemu. Kreg Braun me je pitao da odradim posao. Pitao me je da li mogu to da uradim za njega, ja sam mu odgovorio 'Naravno, šefe, koliko teško može da bude'. Uništio me je, pocijepao me je na je**ne djeliće", poručio je Hačinson.

Hačinson je karijeru počeo u Hartlepulu i potom je četiri godine igrao za Liverpul, pa je prešao u Vest Hem. Nosio je još dresove Šefilda, Evertona, Sanderlenda, Milvola, Koventrija i Lutona, za reprezentaciju Škotske odigroa je 26 mečeva i dao šest golova.