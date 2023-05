"Neka zvižde. kog špica nisu vrijeđali u Zvezdi?" Pešić otvorio dušu - evo zašto je gurnuo Dragovića!

Aleksandar Pešić je iznio ovu sezonu kao prvi špic Crvene zvezde, a nakon svega je pričao o svojim igrama, karijeri i kritikama na svoj račun.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je osvojila treću duplu krunu zaredom, a jedan od ključnih igrača u pohodu na trofeje bio je prvi napadač ekipe Aleksandar Pešić. On je dao gol i u finalu kupa protiv Čukaričkog i sada je Zvezdi ostalo samo da u nedjelju na meču sa Novim Pazarom pokupi šampionsku titulu.

U intervjuu za "Sportski žurnal" rekao je da je razlog nešto lošije igre tima u finalu kupa opuštanje nakon rano osvojene titule.

"Osvojili smo rano titulu, dolazi onda do neminovnog opuštanja, pozitivnog zezanja u ekipi. Imali smo, naravno, ozbiljnost i fokus za finale, ali nije lako držati ritam u navedenim okolnostima. Uspjeli smo da pobijedimo i zasluženo smo osvojili trofej", rekao je za "Žurnal" Aleksandar Pešić.

Dobijao je ove sezone i zvižduke od strane navijača, ali kaže da mu to ne smeta. "Nebitno. Ma, kog špica nisu vrijeđali u Zvezdi? Možda se dogodi da odem, dođe drugi", rekao je on, a onda rekao da to nije najava odlaska: "Ne. Imam još dvije godine ugovora, ne razmišljam o odlasku".

Klub je najavio da će doći novi špic u klub, tu je mladi Jovan Mijatović kao i Marko Rakonjac koji čeka da vidi da li će njegov ugovor biti otkupljen. Ne smeta Pešiću konkurencija.

"Što se mene tiče, neka dođu i dvojica! Što jača konkurencija, ja sam bolji. U Tuluzu su bili Ben Jeder i Brajtvajt, pa sam igrao. Što se ne bih u Zvezdi? Nije lako ovdje, težak je ovo dres. Nije sve kako se čini spolja, mi unutra znamo šta nas muči", dodao je visoki napadač

Veliku je pažnju naravno izazvao i detalj kada je gurnuo Aleksandra Dragovića tokom proslave gola u kupu, a napadač crveno-bijelih je sada objasnio o čemu se radi.

"Na internetu i pojedini novinari jedva čekaju da naprave frku gdje je nema. Dragović i ja smo dobri prijatelji. Skoro svako jutro pijemo kafu i doručkujemo zajedno. Nema nikakvog problema između nas, ni na terenu, ni sada. Potrčao je ka meni i rekao: 'Peša, nemoj da skidaš dres.' Rekao sam mu da me pusti da dobijem karton i da izbacim nervozu iz sebe. On nekoliko puta pokušao da me odgovori, ja tjerao po svom. I tako se završilo. Ljudi treba da prestanu da prave problem gdje ga nema", završio je svoju priču za "Žurnal" Pešić.