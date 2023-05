FRKA MEĐU ZVEZDINIM IGRAČIMA ISPRED DELIJA: "Stigao me je i rekao da ne rizikujem, evo zašto sam onako reagovao"

Napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić oglasio se nakon što je dva puta gurnuo saigrača Aleksandra Dragovića na utakmici

Izvor: MN PRESS

Napeto je bilo na trenutak između igrača Crvene zvezde, Aleksandra Pešića i Aleksandra Dragovića. Pešić, dvostruki strijelac u finalu Kupa Srbije protiv Čukaričkog, slavio je prvi gol ispod sjevera, a tada je do njega dotrčao Dragović, sprečavajući ga da skine dres, da ne bi dobio žuti karton. Pešić je skidao dres, Dragović ga nije spriječio, a onda je centarfor dva puta gurnuo defanzivca zbog toga. Dan kasnije, u petak, on se oglasio za "Kurir" i objasnio zašto je tako reagovao.

"Želio sam da se zahvalim navijačima i skinem dres pri proslavi prvog gola. Osjetio sam nalet adrenalina i veliku dozu emocija kada sam otrčao ispred sjevera. Aleksandar Dragović me je u tom momentu stigao i kao pravi drug, brat i prijatelj inteligentno savjetovao da to ne uradim rizikujući žuti karton. Međutim, žarko sam želio da podelim radost sa navijačima i zato je moja reakcija bila takva. Svako ko prati Zvezdu zna kako dobra atmosfera vlada u našem timu i to je bio važan preduslov svih uspjeha koje smo postigli ove takmičarske godine. Vidjeli ste poslije utakmice kako smo zajedno podijelili radost na ceromoniji uručenja pehara", rekao je Pešić.

On je dva puta zahvalio Dragoviću.

"Zaista je racionalno razmišljao i znam da je želio najbolje da uradi za mene i naš klub. Dragović je veliki profesionalac, uzor i primjer svoj djeci koja se bave fudbalom. Uvijek stavlja interes tima ispred bilo čeka, kao i svako od nas igrača Crvene zvezde. Želio sam da se zahvalim navijačima na pruženoj podršci i u trenucima kada me nije išlo na terenu. Moja želja je bila veća od svega pri proslavi oba gola koja sam postigao. Gest koji su ljudi vidjeli kraj malih ekrana je samo reakcija u tom momentu kada sam želio da podijelim emocije sa zvezdašima koji su bili prisutni sa stadionu. Ponavljam još jednom - Aleksandar Dragović i ja smo veliki prijatelji, a uvijek smo bili i bićemo u odličnim odnosima", rekao je Pešić. Pogledajte njegov i Dragovićev sukob na utakmici: