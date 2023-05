Tadić zabio za Ajaks, ali košmarna sezona završena porazom i SKANDALOM: Berghaus udario navijača!

"Kopljanici" na najgori mogući način završili sezonu nakon koje su ostali bez Lige šampiona!

Izvor: EPA/MAURICE VAN STEEN

Dušan Tadić pogodio je u nedjelju za vođstvo Ajaksa protiv Tventea, ali je ovo gostovanje, kao i košmarna sezona završeno na najgori mogući način.

Tvente je preokrenuo za pobjedu 3:1 nakon koje je Ajaks ostao na trećem mjestu sa 69 bodova.

I prije posljednjeg kola bilo je jasno da Ajaks neće u Ligu šampiona, ali je mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope zadržao samo zato što je i četvrtoplasirani AZ Alkmar u nedjelju poražen, pa će on u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Košmarna sezona "kopljanika" ne samo da je završena porazom već i skandalom pošto je napadač Stefen Berghaus nakon utakmice udario jednog navijača.

Fudbaler Ajaksa prije ulaska u klupski autobus ušao je u "klinč" sa navijačima koji su mu dobacivali, a sve je kulminiralo kada je Berghaus udario jednog od njih pa su ga morali udaljiti.

Het seizoen van Ajax samengevat: Steven Berghuis uit z'n frustratie richting een supporter na afloop van Twente - Ajax.#TWEAJApic.twitter.com/gXzcOllV41 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras)May 28, 2023

Napadač Ajaksa poslije svega se izvinjavao, ali i pravdao, rekavši da navijači misle da mogu svašta da govore igračima.

"Žalim zbog svog poteza, nisam to trebao da radim. Nakon svake gostujuće utakmice psuju nas pred busom, dok mi potpisujemo autograme onima koji to traže. Već sam navikao, ali ljudi misle da mogu svašta da nam govore. Moja reakcija ništa ne rješava, svjestan sam toga. To nije dobro, mi kao igrači Ajaksa treba da budemo primjer drugima", naveo je Berghaus.

Vrlo brzo reeagovao je i njegov klub.

"Stefenova reakcija bila je pogrešna. O tome je obavijestio trenera Heitingu i odmah se izvinio. Nakon povratka na Arenu imali smo razgovor sa Heitingom, Edvinom Van der Sarom i Svenom Mislintatom, oni su htjeli da čuju njegovu stranu priče. Zaključak je da je reakcija bila pogršna, Ajaks to ne dozvoljava i on će biti kažnjen", naveo je klub iz Amsterdama.