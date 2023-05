Zadržao ih u ligi i zaslužio novi ugovor – Vlado Jagodić ostaje u Slogi!

Iskusni trener produžio ugovor sa Slogom Meridian.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Sloga iz Doboja izborila je opstanak u Premijer ligi BIH.

Time je ispunjen zadatak koji je dobio Vlado Jagodić kada je krajam marta preuzeo ekipu i naslijedio Zorana Ćurguza na klupi dobojskog kluba.

Pod Jagodićevim vođstvom Sloga je u posljednjih deset kola Premijer lige BIH upisala četiri pobjede, dva remija i četiri poraza, što joj je bilo dovoljno za opstanak.

Nakon uspješno završene sezone u kojoj je ostvaren glavni cilj čelnici Sloge odlučili su da produže ugovor sa Jagodićem.

"Da, tačno je da sam sa Slogom Meridian postigao dogovor o produžetku saradnje. Mislim da tu nije ni bilo neke velike dileme ali smo proceduralno radili. Zahvaljujući gradonačelniku Jeriniću i klupskoj upravi na čelu sa predsjednikom i sportskim direktorom, ja nisam imao nikakve dileme oko nastavka mog angažmana. Moj ugovor traje do 31. maja, odnosno do sutra, ali ja sam i sam rekao da prvo odradimo neke stvari kako treba i da za mene ima vremena, pa smo tako i uradili. Otkako sam došao u klub imamo odličnu saradnju", rekao je Jagodić za portal "Sport i mladi" i dodao:

"Mislim da je ovih četrnaest bodova koje smo osvojili od kada sam tu, zapravo bio jedan normalan broj bodova potrebnih da Sloga Meridian ostane u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Koliko je bilo teško doći do njih mi to dobro znamo, ali u dobro organizovanom klubu kakav je trenutno dobojska Sloga Meridian, meni je bilo milina raditi u ovih deset kola".

Jagodić je najavio da je već zakazao prozivku za 19. Juni, a da će ekipa Sloge od 5. Do 19. Jula biti na pripremama na Zlatiboru gdje će odigrati i pet prijateljskih utakmica.

On je najavio i promjene u ekipu i da će šestorica igrača sigurno napustiti klub, a da slijede razgovori sa još nekima oko produženja saradnaj ili odlaska.

"Mi smo šestorici igrača već naznačili da za sljedeću sezonu mogu da traže novu sredinu. Imamo četiri – pet imena za koja je upitno da li će se zadržati u Slogi Meridian i sa njima slijede razgovori. Naravno, imamo većinu igrača koji su sebe dali maksimalno i zaslužuju da se sa njima obnove ugovori i produži saradnja. Poseban značaj ću dati i mladim igračima kluba, što znači da će od četiri do sedam imena iz omladinskih selekcija juniorske i kadetske ekipe biti uključeno u početak priprema. Ja se nadam da će to biti dobra poruka svim mladim igračima koji treniraju u našim omladinskim selekcijama, da im je to ujedno ulaznica za prvi tim", poručio je Jagodić.