"SRCE VUČE, ALI JA SAM PROFESIONALAC!" Jagodić za opstanak traži prvi trijumf nad Borcem: Sebe čitavog sam dao Slogi!

Trener koji je u pet mandata bio na kormilu Borca sada je na klupi Dobojlija, sa kojima u posljednjem kolu cilja opstanak - upravo protiv svog bivšeg kluba!

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Za dobojsku Slogu Meridian cijela sezona staje u posljednjih 90 minuta!

Tim sa Luka će upravo na ovom stadionu, u završnom premijerligaškom kolu, ugostiti Borac, u meču u kojem mu u odgovara samo pobjeda, kako bi ne bi morao da strepi u borbi za opstanak i osluškuje dešavanja sa drugih terena.

U razgovoru za MONDO u najavi utakmice, trener Dobojlija Vlado Jagodić, koji je u pet mandata bio strateg Borca, podvukao je da je scenario prema kojem se u posljednjem kolu rješava premijerligaški status najmanje želio.

"Bilo je prilike da sa malo više sreće i odgovornosti imamo jedan ili dva boda više i to bi onda bilo sasvim nešto drugo. Ovako, ovo je najgora stvar za ekipu poput nas. Ja ne krijem da mi igramo bolje na gostujućim terenima, sa strane smo donijeli sedam bodova, ali smo na domaćem terenu do sada izgubili osam. To sve kad stavim u jednu ravan, naravno da moram da budem oprezan u ovom posljednjem kolu, pogotovo što dolazi Borac, kojem ovom prilikom čestitam na osvojenom Kupu Republike Srpske poslije dugo vremena, ali i na drugom mjestu i četvrtom uzastopnom plasmanu na evropsku scenu. Borac je u ovom duelu rasterećen i neopterećen, a takav onda može da bude najopasniji. Naravno da mi više nemamo popravni, moramo da razmišljamo o pobjedi. U posljednjem kolu se svašta može dešavati i da ne bismo zavisili od drugih, mi moramo da razmišljamo o pobjedi bez obzira ko nam je protivnik", rekao je Jagodić na početku razgovora za naš portal, osvrnuvši se na brojne kombinacije pred posljednjih 90 premijerligaških minuta.

"Kad sam preuzeo ekipu, rekao sam da je 36 bodova potrebno za opstanak, i u ovom trenutku je to tačno. Uzimajući u obzir da direktno zavisimo od utakmice u Tuzli, onda moramo da mislimo o pobjedi i dolasku na 37 bodova jer imamo lošiji skor sa Slobodom. Ne želim da se bavim špekulacijama, ali možemo i sa porazom da ostanemo u ligi ako bi se na Koševu desilo što je očekivano, a to je da Sarajevo pobijedi Igman jer imamo bolji međusobni skor i od Igmana i od Leotara. Međutim, mi to ništa ne smijemo čekati, očekuje nas neizvjesnih 90 minuta. Ja sam čovjek koji će pokušati da uvijek na realan način razmišlja. Ovo je utakmica u kojoj je čitava godina u pitanju, moj prethodnik Zoran Ćurguz je na 23 utakmice osvojio isto toliko bodova, i sav taj trud u jesenjem dijelu kad je Sloga izgledala izuzetno dobro i ovaj u posljednjih devet kola kad sam ja preuzeo ekipu mogli bi da budu uzaludni ukoliko ne budemo ozbiljni u posljednjem kolu. Pogotovo bi katastrofa za fudbal Republike Srpske bila da, ne daj bože, ispadnu dva kluba iz RS i moramo iz tog razloga da zapnemo iz petnih žila."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Veliki problem za Vladu Jagodića u najavi ovog meča predstavlja činjenica da Ivan Đorić i Nikola Popara imaju po tri žuta kartona, te u ovom duelu nemaju pravo nastupa.

"To su igrači koji su kod mene bili standardni, igraju na sličnoj poziciji, tako da imam veliku glavobolju. Međutim, dobro je što su mi špicevi spremni jer mi ovdje moramo da mislimo o golovima. Tačno je da Borac prima malo golova, ali domaći teren mora da učini prevagu u korist nas. Uz dužno poštovanje Borca i igrača, mi smo doveli sebe da u posljednjih 90 minuta zavisi sve i nismo valjda ludi da ispustimo ovakvu prednost. I Obrad Starčević, koji je nama veoma bitan igrač, imao je longetu. Morao je jer je povreda ruke bila teže prirode, ali se on stavio na raspolaganje, trenira u ovoj sedmici. Tu je i Tarik Jašarević, koji ne može da igra 90 minuta, ali je bitno da ih imam obojicu. Špicevi su potpuno oporavljeni, i Kulenović, i Stevanović, i Krstovski, to su mi neke slatke brige. Nismo se još opredijelili kako se postaviti protiv Borca. Danas imamo analizu pa ćemo pobliže o tome razgovarati. Sutra u karantinu, kad sutra odemo, moraćemo da sklopimo dobitnu kombinaciju. Dobra stvar je što se u posljednjoj liniji vraća kapiten Ristić, on je prošlu utakmicu pauzirao zbog tri žuta kartona. Odbrana je sa njim dosta stabilnija i čvršća nego kad moram tu da stavljam igrača ispod 21 godine ili neko drugo rješenje. Mi smo u dosadašnjem periodu dosta golova dali, mislim da smo u samom vrhu po efikasnosti. Ipak, previše smo primili, pogotovo u prvih šest kola u proljećnom dijelu (deset, op.a.) i sad kad dolazi rasterećeni Borac, moramo da razmišljamo o tome da kontrolišemo utakmicu, a to je protiv Borca teško."

Zanimljivo, Vlado Jagodić nikad nije pobijedio Borac u trenerskoj karijeri, ali ni Vinka Marinovića.

Protiv Banjalučana Jagodić na osam utakmica ima po četiri remija i poraza, dok protiv Vinka Marinovića na pet mečeva ima omjer 0-2-3.

"Svi znaju, pa i vrapci na grani, da je meni Borac druga kuća. Ja ne žalim za tom statistikom, ali sam profesionalac. Sebe čitavog sam dao u ovih devet-deset kola u Slogi i sve ću učiniti sa profesionalne strane da pobijedimo. Drugo je što srce vuče, ali ovo je trenutak kad i ja moram da prevaziđem te stvari. Nimalo ne žalim što nemam pobjedu protiv Borca, desi se to. Jedinstven je to slučaj, pa u BiH protiv svakoga imam pobjede, ali eto, desilo se. Vinko i ja smo nekadašnji saigrači, saradnici, bio je moj kapiten u Laktašima. Poštujemo se, cijenimo, uvažavamo jedan drugog, ali nekad se i ta statistika iz negativnog mora popraviti u pozitivno. U to vjerujem, nikad se nikoga nisam plašio, i uvjeren sam da ćemo tu statistiku sad malo popraviti u moju korist", zaključio je Jagodić.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 33. kolo

Nedjelja:

Sarajevo – Igman

Posušje – Velež

Sloboda – Željezničar

Sloga Meridian – Borac

Leotar – Široki Brijeg

Tuzla siti – Zrinjski (17.00)

(mondo.ba)