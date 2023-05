Otišao kod prijatelja, oni mi dali da vodim Zvezdu! Prosinečki o prvom trenerskom poslu: "Po šest mjeseci bez plate..."

Nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde Robert Prosinečki otvorio dušu o mandatu na klupi srpskog kluba.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Istoriju Crvene zvezde Robert Prosinečki je obilježio u dva mandata - prvo kao igrač koji je "pobjegao" od Miroslava Blaževića iz Dinama i preko probe se izborio za mjesto u boegradskom timu, a zatim i kao trener crveno-bijelih u najtežim danima klupske istorije. Koliko je stvarno bilo muka u periodu kada je na klupi Crvene zvezde sjedio Robert Prosinečki znaju samo oni koji su tada bili zaposleni u klubu...

Detalja sa samog početka trenerske karijere Robert Prosinečki se prisjetio u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" koji na televiziji "Arenasport" vodi nekadašnji hrvatski fudbaler Mario Stanić. U razgovoru sa bivšim saigračem Prosinečki je otkrio kako je došlo do toga da preuzme klub sa kojim je svojevremeno bio šampion Evrope, ali i kako je bilo raditi u izuzetno teškom uslovima koji su tada vladali.

Prije svega, otkrio je da ga je u trenerske vode uvukao Slaven Bilić, a da ga je Zvezda dobila "na prevaru", kada je Beograd posjetio bez namjere da se nameće kao novi trener srpskog tima.

"Ma ni u jednom trenutku nisam mislio da ću biti trener, na kraj pameti mi nije bilo da ću voditi 30 ljudi, a 100 ljudi oko tebe, moraš slagati i napraviti nešto. U stručnom štabu kod Slavena Bilića počela je ta strast. Zvao me da vidi da li bih došao u stručni štab, došao ka meni u Malinsku i rekao sam mu 'Gdje ću ja to, ne da mi se'. Uveče smo otišli na Džibonijev koncert, cijelu noć smo proveli tamo i idući dan sam prihvatio. Izgledalo je jako dobro, šteta zbog onog poraza od Turske u četvrtfinalu Eura 2008. Počeo je da me zanima taj posao, počneš da razmišljaš o tome, dopao mi se taj dio trenerski. Svi smo mi, Asanović, Jurčević i ja, dali svoja razmišljanja, živjeli smo za to i htjeli da napravimo nešto na početku svoje trenerske karijere. Cijeli život učiš, pa tako i na toj utakmici protiv Turske. Da se nismo veselili golu u 119. minuti... Ali tako se moralo dogoditi. Baš smo imali veliku priliku, Šimunić i Kovači su bili iskusniji, počeo je Raketa, Luka...", prisjetio se Robi početak karijere, prije dolaska u Crvenu zvezdu.

Jedan sasvim slučajan odlazak u Beograd rezultirao je početkom samostalne trenerske karijere na klupi crveno-bijelih. "Tek sam krenuo u školu, nisam imao licencu i otišao sam na utakmicu Partizana i Šahtjora da porazgovaram sa Srnom i Eduardom. Otišao sam do njih u hotel i na utakmicu, ali kad sam već bio u Beogradu, otišao sam da posjetim i svoje stare prijatelje u Zvezdu, taman su neki moji saigrači bili u upravi kluba i jako me poštuju tamo. I u jednom trenutku krene razgovor da li bih ja došao kao trener. Ja im kažem 'Kakav trener, pa tek sam počeo, nemam ni licencu', ali su svejedno rekli da će me pozvati za trenera. I kad sam došao kući, imao sam moralnu obavezu reći ženi da idemo u Beograd, da se pakuje, da će djeca u američku školu i Slavenu da krećem samostalno", ispričao je Prosinečki i otkrio detalje sa svog prvog posla: "Jako teška situacija. Velik klub, a nije bilo novca, ničega, katastrofalna situacija. Ha, da je bila dobra, ne bi mene zvali. Osvojio sam Kup Srbije, bili smo drugi, iza Partizana, ali tri puta smo ga dobili u 14 dana, puno to znači tamo. Mogu biti zadovoljan. Ali nakon Zvezde uzeo sam malu pauzu jer bile su to teške dvije godine, klub nije bio na nivou na kojem je trebalo, po šest mjeseci nismo primali platu..."

(MONDO)