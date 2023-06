FRKA U PARTIZANU - JEDAN IGRAČ PODNIO TUŽBU I ĆUTI, DRUGI UCJENJUJE! Vazura se javio: "Kao da ja tužim oca i majku..."

Miloš Vazura pričao je o problemima u Partizanu, prelaznom roku, odlascima, dolascima...

Izvor: MN PRESS

Partizan je započeo pripreme, Igor Duljaj okupio je ekipu, ali postoje problemi. U pitanju su mlađi igrači prema kojima postoje određena dugovanja. O tome je i generalni direktor Miloš Vazura pričao sa medijima. Nemanja Jović zatražio je raskid ugovora, dok je otac Matije Popovića tražio da se poboljšaju uslovi ugovora i veća primanja.

Upraov je o njima pričao i Vazura.

"Situacija nije dobra, Jović nije na pripremama, ne znam šta se dešava, nije se javio. Nekada ti igrači dobijaju veću podršku u medijima nego klub i mislim da to nije dobro. Kada su u pitanju mlađi igrači, Partizan treba da dobije veću pdršku, to zaslužuje i ova uprava i mi. I Vlahović, Lukić, Milenković, Pavlović, Živković, svi oni mogli su da podnesu tužbe, pa se drugačije završilo. Da naglasim, on je imao platu od 10.000 evra i kao i svaki mladi igrač to je raslo kako je ulazio u prvi tim. Imao je dug, podnio je zahtjev za raskid, mi smo se obratili advokatima i čekamo. To je isto kao da se ja probudim i krenem da tužim oca i majku koji su me naučili da hodam, pričam, jedem... Nije normalno ponašanje igrača, niko nije znao za problem, stavljen je bio na transfer listu. Otkrićemo sve druge detalje, ali prvo moramo ročište da sačekamo", rekao je Vazura.

Potom se osvrnuo na Popovića i probleme sa njegovim ugovorom. "Radi se o djetetu iz Omladinske škole, pričali smo i sa njegovim ocem. Klub neće da trpi ucjene nijednog oca i dok sam ja u klubu sigurno nećemo davati nikakve procente. Mogu da kažem da se radilo o 50 odsto od dalje prodaje. Dobio je ponudu koja je najveća u istoriji kada se radi o mladim igračima, jer smatramo da je veliki talenat i ta ponuda i dalje stoji. Odgovor nismo dobili, ako ne potpiše, želim mu sve najbolje. Ja ću da mu poželim srećan put ako ode, mada sam ubijeđen da to nije dobar potez. Imali smo i ranije neke situacije sa roditeljima i nećemo dozvoliti da neko uđe u prvi tim, a da nismo načisto sa njim. Želje druge strane nisu ni fudbalske ni zakonite i nećemo kršiti propise."

Kada je u pitanju prelazni rok, očekuju se pojačanja. "To je živa stvar, znamo da je prethodna sezona bila jedna od lošijih u istoriji, nedopustivo je da budemo četvrti. Očigledno je da nešto fali. Antić će da se pridruži, očekujemo igrača na poziciji zadnjeg veznog, blizu smo i golmana. Cilj je da dovedemo pet-šest igrača, sva tri do sada bili su transferi, niko nije bio slobodan. Planiramo još raskida ugovora, zahvalili smo se Traoreu, moraom da se oslobodimo još nekim, vjerovatno ćemo i sa Andradeom raskinuti, pričali smo sa njegovim menadžerom. Čekamo Dijabatea, Vujačića i Saničanina sa reprezentativnih obaveza, ali petorica moraju da dođu prije polaska u Sloveniju."

Jedno od glavnih pitanja bilo je oko Rikarda Gomeša. "Ne postoji zvanična ponuda za sada, sve je na nivou razgovora. On želi da ostane, mada ponekad ne možemo da se borimo sa zemljama poput recimo Katara", zaključio je Vazura.