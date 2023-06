PARTIZAN DOVEO PRVO POJAČANJE! Nikola stigao umjesto kapitena i otkrio kog igrača je obožavao: "Tad sam skupljao lopte"

Nikola Antić i zvanično je potpisao za Partizan.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan je predstavio prvo pojačanje za novu sezonu. Trogodišnji ugovor sa klubom potpisao je Nikola Antić (29) i već se stavio na raspolaganju šefu stručnog štaba Igoru Duljaju. On je ponikao u generaciji sa sadašnjim desnim bekom Markom Živkovićem, Aleksandrom Mitrovićem i Lazarom Markovićem, igrao je i u Crvenoj zvezdi, a bio je i omladinski prvak Evrope sa reprezentacijom Srbije 2013. godine.

Dres sa brojem 15 uručio mu je sportski direktor Ivica Kralj.

"Kada me je Kralj pozvao, nisam razmišljao o drugim solucijama. Razgovarali smo fudbalski i za mene je povratak bio veliki izazov, jer mi je negdje ostala želja da debitujem za prvi tim Partizana. Išao sam okolnim putem do cilja, sada sam vratio i jako sam srećan zbog toga", rekao je Antić.

Prisjetio se svoje generacije gdje su bili Marković, Mitrović, Nikola Ninković...

"Bilo je mnogo talentovanih momaka u toj generaciji, ali i u selekcijama rođenim 1995. i 1996. godine, gdje su bili Danilo Pantić, Andrija Živković, Saša Lukić... Sa svima smo se znali, trenirali, igrali, trenirali su nas isti treneri, legende kluba i mnogo momaka je uspjelo u fudbalu. Zato mi je drago što sam se vratio, jer pamtim mnogo lijepih stvari iz tog perioda omladinske škole i jedva čekam da počnem da radim sa prvim timom."

Otkrio je i ko je igrač kog je najviše volio da prati.

"Mnogo je talenata i nije lako doći do mjesta pod suncem u takvoj konkurenciji. Sjećam se, recimo, da sam skupljao lopte kada je Marko Lomić bio istaknuti prvotimac Partizana i obožavao sam da ga gledam. Ta konkurencija ne škodi, tjera vas da radite. Nisam se tada izborio, ali sam našao neki svoj put i na kraju sam stigao tu gdje sam i želio, pa se nadam trofejima sa Partizanom."

Došao je kao zamjena za doskorašnjeg kapitena Slobodana Uroševića. Zanimljivo je da je baš sa njim bio u rotaciji za poziciju lijevog beka 2013. kada je sa Srbijom osvojio trofej prvaka Evrope.

"Zaista je nevjerovatno, Čakiju želim mnogo sreće u daljem nastavku karijere, mnogo mi je drago da je pronašao inostrani angažman i ima mogućnost da potvrdi kvalitet koji je pokazao u Partizanu. Igrali smo zajedno u toj selekcviji koja je uzela evropsko zlato i to su svima nama prelijepi momenti, uspomene za cijeli život. To nam je svima bio podstrek za dalji nastavak karijere."

Pričao je i o svojim kvalitetima.

"Ako bih opisivao sebe, čini mi se da su moji kvaliteti ta lijeva noga, koja je uvijek deficitarna u fudbalu, dobar centaršut, šut sa distance, napadački sam nastrojen. Tokom mog fudbalskog puta, morao sam da popravljam igru u odbrani, jer sam se nalazio u situacijama gdje se moja ekipa branila i to je škola koju naprosto morate da naučite, da biste postali bolji igrač. Teško mi je da uporedim sebe sa Slobodanom, jer je njegova igra u odbrani bila sjajna, mada je doprinosio i u napadu. Mogu samo da se nadam da ću doprinijeti koliko i on, ako ne i malo više."

Nikola Antić u Partizanu Izvor: YouTube/FK Partizan

Nastavio je u istom dahu. "Bio sam član mnogih klubova, dosta toga prošao u karijeri, sticao iskustvo, dosta i vidio. Sve je to veliko iskustvo, jer imate i dobre i loše strane fudbala, ali to naprosto mora da se prođe kako biste koračali pravim putem i odredili neke svoje prioritete. Predan rad i upornost su jako bitni, saradnja sa trenerima takođe, da shvatite da možete da naučite od svakoga, jer kao stariji uvidiš da je sve to koristilo i lakše je da se prilagodiš svakom radu i sistemu."

Ispričao je i kako su krenuli razgovori sa crno-bijelima.

"Bio sam u kontaktu sa sportskim direktorom Partizana Ivicom Kraljem još od tog prelaznog roka, kada sam potpisao za Himki. Bilo je želje, priče, ali sam bio pod ugovorom. Nažalost, po povratku u Rusiju se dodatno zakomplikovalo, pa sam poslije prvog sljedećeg poziva Partizana izabrao da se vratim. Sve sam to ostavio iza sebe, gledam samo ispred sebe, sada sam u Humskoj, želim da osvajam titule. Srce je zaigralo od sreće kada sam došao na medicinske preglede, vidio sam doktora Seada Malićevića koga znam od djetinjstva, još neke momke. Od ponedjeljka smo počeli sa radom, uzeo sam broj 15, pošto je moj omiljeni broj pet kod Igora Vujačića i nema problema, Uzimam novi i probaću da ga proslavim u Partizanu."

Za kraj je poslao poruku navijačima. "Želim da, prije svega, dođu u što većem broju na tribine kada sezona počne, da nas prate i podržavaju. Oni su nam oduvijek bili jako važni, naš 12. igrač, ta podrška je krucijalna u zajedničkim uspjesima našeg Partizana", zaključio je Antić.