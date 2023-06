PARTIZAN POČEO PRIPREME, HOĆE DA SE BORI ZA TITULU! Užasna sezona je već zaboravljena: "Ne znamo zašto se desio pad"

Partizan je krenuo sa pripremama i nada se osvajanju šampionske titule u narednoj sezoni.

Izvor: MN PRESS

Partizan je započeo pripreme za novu sezonu prije nekoliko dana, sada je na treningu bilo i novinara. Mediji su dobili dozvolu za dolazak na pripreme i razgovor sa igračima crno-bijelih. Jedan od njih bio je Svetozar Marković koji se nada da će, poslije loše sezone, ekipa u narednoj da se bori za titulu.

Vjeruje da i on i saigrači mogu mnogo, mnogo bolje. "Nije bila prethodna sezona onakva kako smo očekivali, bila su dva mjesta za Ligu šampiona u opticaju, direktno i kroz kvalifikacije, ali cilj nismo ostvarili. Sada imamo mjesec dana za pripremu i nadam se da će sve proći kako treba. Ciljev i ambicije u Partizanu uvijek su veliki i to mora da bude borba za titulu. Nadam se da ćemo to i učiniti", rekao je Marković.

Kao jedan od razloga problema vidi i činjenicu da su na klupi bila tri trenera u sezoni koja je nedavno završena Krenulo je sa Stolicom, pa je došao Petrić i na kraju Duljaj. "Nije lako kada se mijenjaju treneri, kako nama igračima tako i samom treneru koji dođe usred sezone. Treba tu dosta rada, ideja, za šta nema prostora. Sada imamo više vremena i možemo da radimo na nekoj ideji. U prvom delu sezone igrali smo dobro u Ligi konferencija, imali dobre rezultate protiv evropskih klubova, poslije toga dogodio se pad. Ni mi ne znamo zašto se to dogodilo i žao nam je što nismo zadržali drugo mjesto. Ipak, sve to sada je iza nas i treba da budemo bolji", zaključio je Marković.