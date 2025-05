Zverev dobio nepristojno pitanje o Đokoviću: Za njih više nema ni ime ni prezime, ali su dobili lekciju

Saša Zverev dobio je najnepristojnije pitanje o Novaku Đokoviću do sada. Za Italijane izgleda više nema ni ime ni prezime, ali su zato od Nijemca dobili besplatnu lekciju.

Izvor: YouTube/Tennis Channel/Rolex Monte-Carlo Masters/Screenshot

Novak Đoković povukao se sa mastersa u Rimu nekoliko dana i prije nego što je održan žrijeb, međutim izgleda da mu u Italiji to nisu oprostili. Zašto, nikome nije jasno, ali tako se može protumačiti na osnovu novinarskih tekstova i pitanja koje smo čuli ovih dana u Rimu, a Saša Zverev dobio je sigurno najnepristojnije.

Nakon pobjeda nad Ugom Karabeljijem i Gaubasom i plasmana u osminu finala mastersa u Rimu, Zverev je ostao u čudu kada je dobio pitanje o Novaku Đokoviću koncipirano tako da ostavlja utisak da je namjerno provokativno.

Između ostalog, upadljivo je da novinar koji je pitao Zvereva nije htio ni da izgovori ime Novaka Đokovića, što se zaista ne pamti na konferencijama za medije. Ovako je glasilo pitanje za Zvereva: "Tvoj veoma dobar prijatelj koji ti je predao meč na Australijan openu upadljivo je odsutan sa turneje posljednjih nekoliko nedjelja. Da li misliš da još uvijek ima ono što je potrebno da osvoji Rolan Garos?"

Šta je Zverev odgovorio o Novaku?

Nažalost, ne postoji video-snimak sa konferencije za medije jer bi nam izraz lica Saše Zvereva sigurno rekao više od njegovih riječi, ali i iz njih može da se vidi da je bio iznenađen načinom na koji je upitan za Novaka Đokovića.

"Samo se ovdje povukao, zar ne? Igrao je sve ostale turnire", upitao je Zverev novinara i ponudio logično objašnjenje zašto se Novak povukao iz Rima: "Možda nije igrao na svom nivou ili kako on želi, ali ko to uvijek i radi? Ako ne osvojiš turnir, ako si jedan od najboljih, a ne osvojiš turnir, uvijek se vratiš kući pomalo bijesan i razočaran."

"I dalje vjerujem da, kada (Novak Đoković, prim. aut.) pronađe svoju igru, da je i dalje jedan od najopasnijih igrača na svijetu. Ta njegova sposobnost se uopšte ne dovodi u pitanje. Pitanje je više da li on to još uvijek želi. Da li još uvijek želi da ulaže trud? To je pitanje za njega, a ja ne mogu da vam odgovorim na to. Njegova teniska sposobnost je iznad svih ostalih", objasnio je Zverev o "svom drugu" koji ima ime i prezime, što je već drugo čudno pitanje koje je dobio u Rimu.

Kako je Zverev branio Novaka u Melburnu?

Novak Đoković predao je polufinale Australijan opena protiv Saše Zvereva nakon tijesnog prvog seta koji je izgubio u taj-brejku, a sve zbog povrede koju je zaradio nekoliko dana ranije protiv Karlosa Alkaraza. Tada su Đokovića navijači ispratili zvižducima, bilo je optužbi da je sve lažirao, a Zverev je tu pokazao da je drug - i branio ga je.

"Novak bolje poznaje svoje tijelo od bilo koga, stvarno je jednostavno", rekao je Saša Zverev koga su pitali da li je trebalo da se Nole posavjetuje sa doktorom prije odluke o povlačenju.

"I opet, šta bi mu doktor rekao? Pričao sam već sa njegovim timom, bio je na lijekovima protiv bolova, a već zna kakva je to povreda. Dakle, šta, pozovu doktora i šta će mu reći? Da uzme još pilula? Mislim, postoji negdje limit i koliko možete da ih uzmete. Treba svi da prestanete da ga krivite. Sve je uradio što je mogao na terenu u posljednjih 20 godina. Ovdje je Novak već pobjeđivao sa pokidanim mišićem stomačnog zida, što većina igrača ne bi mogla da podnese. Deset puta je ovdje pobijedio i svi bismo morali više to da poštujemo. Niko to u sportu nije uradio kao on."

Šta je Novak obećao Zverevu?

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Poznaju se već dugo Đoković i Zverev, postali su i prijatelji, a Nijemac je u nekoliko navrata već pokušao da "lobira" da kada Srbin završi karijeru postane njegov trener. To je sada već davno obećanje na koje Zverev sve manje računa jer Đoković ne odustaje od igranja tenisa...

"Novak i ja inače imamo dogovor da će mi biti trener godinu dana kada se penzioniše, tako da kao da hoće to da odloži dok ja ne odem u penziju", rekao je Zverev u Australiji i dodao: "Problem je što ću ja u penziju prije njega, ha-ha."