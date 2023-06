"Dolazak u Borac najbolji potez!" Bivši ofanzivac Partizana zna šta je ključ uspjeha: Treba da dišemo kao jedan!

Nemanja Mihajlović uvjeren je u uspješnu sezonu crveno-plavih.

Izvor: Screenshot

Krilni napadač Nemanja Mihajlović jedan je od prvih novajlija koji je u ljetnoj pauzi stigao u Borac.

Nekadašnji prvotimac beogradskog Partizana od juče sa saigračima boravi na pripremama na Zlatiboru, a poslije prvih 15-ak dana u klubu, za novu sredinu ima samo riječi hvale.

"Iza nas su dvije nedjelje kako radimo. Da budem iskren, znao sam par igrača ovdje, tako da, što se tiče adaptacije, ni u jednom trenutku nisam osjetio da mi treba neki dodatni period da se prilagodim. Prošao sam toliko priprema i promijenio nekoliko klubova, tako da mi to nije strano. Momci su, svi do jednog, korektni, zaista smo odmah krenuli da radimo punim gasom i mislim da tako i treba. Sad smo došli na Zlatibor, dobro se spremamo, uslovi su dobri, nadamo se najboljem i vjerujem da ćemo spremni dočekati ono što nas čeka kroz mjesec dana, a to je prva utakmica u Beču. Za sad sve ide onako kako treba i nadam se da će tako i ostati", rekao je Mihajlović za klupski jutjub kanal.

Mihajlović priznaje da je za nastavak karijere imao još nekoliko opcija.

"Međutim, kad sam dobio poziv, stvarno nisam dugo razmišljao. Mogu da kažem da je za mene i ovo i najbolji potez, da dođem ovdje. Presrećan sam, na meni je sad da radim i donesem klubu ono što je potrebno. Zadovoljan sam u potpunosti", istakao je Mihajlović, podvukavši zajedništvo kao ključ uspjeha u novoj sezoni.

Izvor: FK Borac

"Zna se renome ekipe kao što je Borac, da se ide na titulu svake godine. To mi nije strano, znam da će biti pritiska sa svih strana, prije svega od naših navijača koji uvijek očekuju najviše. Sa tim sam već bio upoznat i spreman sam na to. Gdje god da sam bio, iz nekog iskustva, najbitniji su hemija i odnos trenera i igrača. Ne kaže se bez razloga da treba da dišemo kao jedan. U Partizanu smo to uspjeli, držali smo se zajedno i ta neka hemija nam je mnogo pomogla u situacijama kad je teško, to nekad iznese cijeli teret. Treba da budemo cjelina koja se drži zajedno, to je recept za uspjeh, naravno pored svih fizičkih i taktičkih aspekata koji su potrebni da budete na najvišem nivou."

Proteklu sezonu Mihajlović je proveo u dobojskoj Slogi Meridian, tako da je već upoznat sa kvalitetima m:tel Premijer lige BiH.

"Najvažniji su tereni. Koliko sam razumio i u razgovoru sa saigračima, na skoro 80 posto terena u ligi je urađena hibridna podloga, što nama igračima mnogo znači, kad izađeš na teren koji je dobar. Liga je veoma zanimljiva, jaka, svako svakoga može da pobijedi. Za sedam-osam mjeseci sam se dovoljno upoznao sa ligom i mogu da kažem da je na zavidnom nivou, da sve ide na viši nivo, tako da bi iz godine u godinu trebalo da bude sve bolje i bolje."

Izvor: FK Borac

Kako priznaje, određene pripreme za dvomeč sa Austrijom već su počele.

"Na taktičkom planu se već pomalo postavljamo, radimo kako bi to trebalo da izgleda. Ne pretjerano u ovom trenutku da nešto mnogo pričamo o Austriji jer ima još mjesec dana, ali sigurno je da ćemo uskoro početi više da se bavimo Austrijom koja je sigurno izuzetan protivnik. Vidjeli smo koga smo još mogli da dobijemo, tu je bio Bazel koji je baš jak tim, Viktorija Plzenj koja godinama pokazuje dobre stvari u Evropi, igrali su i u Ligi šampiona. Bilo je tu i ekipa koje smo malo više priželjkivali, mogu da kažem da smo u nekoj sredini, da smo dobili kvalitetnog protivnika ali i protivnika protiv kojeg možemo da igramo i da se nadamo prolasku u naredno kolo", istakao je Mihajlović, koji vjeruje da će se, zajedno sa saigračima, predstaviti u najboljem mogućem svjetlu.

"Za svakog igrača, pogotovo na mojoj poziciji, bitni su golovi i asistencije. Nekako sam zadovoljniji da budem dobar u polju, da mi igra bude na dobrom nivou jer ako tako bude, onda golovi i asistencije idu sami od sebe. Naravno, želim da što više pružim ekipi, da pomognem u ostvarivanju ciljeva, što je svima nama na prvom mjestu. Takođe, očekujem da budem na maksimumu na svakom treningu i utakmici i kako bude odmicala sezona, da budem u dobroj formi, i da se svi budemo radili kako sezona bude odmicala i da na kraju osvojimo titulu", podvukao je Mihajlović.

Nemanja Mihajlović na pripremama na Zlatiboru Izvor: FK Borac

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)