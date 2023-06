Partizan doveo bivšeg reprezentativca Srbije: Crno-bijeli sve jači, Jovanović je treće pojačanje u Humskoj!

Partizan će u narednoj sezoni imati kao opciju na golu i iskusnog Aleksandra Jovanovića, povratnika u srpski fudbal.

Izvor: MN PRESS

Nekoliko nedjelja pred početak sezone fudbalski klub Partizan ima nekoliko problema u igračkom kadru, ali su čelnici crno-bijelih počeli da ih rješavaju. Nakon Nikole Antića, koji treba da zamijeni Slobodana Uroševića i Aleksandra Šćekića, koji će gospodariti centralnim dijelom terena, u Humsku je stigao još jedan fudbaler od kojeg se mnogo očekuje u narednoj sezoni.

Treće po redu pojačanje u ljetnom prelaznom roku je Aleksandar Jovanović, srpski golman koji je donedavno čuvao mrežu kiparskog Apolona iz Limasola. Jovanović je profesionalnu karijeru započeo u Radu 2009. godine, a potom je bio u Palilulcu, Paliću, Donjem Sremu i Radničkom. U ljeto 2016. godine se seli u Dansku, gdje je potpisao četvorogodišnji ugovor sa ekipom Orhusa. Branio je i u redovima španskog Deportiva iz Korunje, pored navedenog Apolona iz Limasola. Jovanović je debitovao i za reprezentaciju Srbije na prijateljskom susretu sa Ukrajinom, novembra 2016. godine u Harkovu. Sa crno-bijelima je potpisao ugovor na tri godine.

Po potpisivanju ugovora Jovanović je rekao

"Pojavilo se interesovanje Partizana u decembru, pa u januaru, ali moj tadašnji klub Apolon nije htio da pregovara. Ja sam tada odluku prihvatio profesionalno i korektno i nastavio da izvršavam svoje obaveze. Svakako najuporniji da dođem u Partizan je bio sportski direktor - Ivica Kralj, koji je i najzaslužniji što sam ja ovdje. Pregovori nisu bili laki između klubova. Trajali su duže, dok sam se ja lično brzo dogovorio sa Partizanom. Sve je na kraju ispalo kako treba i srećan sam što sam ovdje", a potom i dodao:

"Vidio sam se sa ljudima iz kluba, upoznao se i bio na stadionu. Ovo je zaista veliki klub, sa ozbiljnom istorijom i jako sam srećan što sam ovdje. Došao sam da pomognem da se Partizan vrati gdje mu je mjesto i da usrećim navijače. Vraćam se u Srbiju nakon sedam-osam godina, dosta zreliji i iskusniji. Smatram da je pravi momenat da dođem u klub i učiniću sve da se Partizan vrati gdje mu je i mjesto.”

Jovanović je sada mnogo iskusniji nego kada je odlazio iz srpskog fudbala, a u međuvremenu je naučio da se bori sa pritiskom koji nosi njegov posao. Svjestan je da će mu to biti potrebno u Partizanu, ali ističe i da je to dodatna motivacija za njega.

"Vječiti derbi je najveća utakmica srpskog fudbala, ali smatram da svakoj utakmici treba pristupiti sa maksimalnom koncentracijom. Ambiciozan sam veoma i daću sve od sebe da pomognem Partizanu. Takođe, smatram da golmani odlučuju veliki dio utakmice, to sam radio i ranije na Kipru, u Španiji i u Srbiji", navodi Jovanović i dodaje da je svjestan gdje je došao:

"Pritisak jeste normalan, svjesno dolazim u tu situaciju, ali to je za mene dodatna motivacija. Došao sam ovdje jer znam šta me čeka, vjerujem da sam dorastao izazovu i trudiću se da to pokažem u budućnosti. U Partizanu je uvijek lijepo, a pogotovo ako ide dobro. Siguran sam da ćemo se svi truditi ove sezone da sve ide dobro i da imamo dosta dobrih momenata, kao i da navijače učinimo srećnim i da se u velikom broju vrate na stadion.”

Crno-bijeli u petak kreću na pripreme u Sloveniju na kojima će se ekipi priključiti i Jovanović.

"Uskoro kreću pripreme u Sloveniji, jedva čekam da počnu treninzi i da se bolje upoznam sa ekipom. Neke saigrače već poznajem i vjerujem da mi neće biti teško da se uklopim. Dobar sam sa Andrijom Pavlovićem, Nemanjom Stevanovićem i Nikolom Antićem”, zaključio je novi golman Partizana.