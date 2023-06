Borčevi fudbaleri poslije duela sa crveno-bijelima: Treba vremena da se uigramo, ali već se osjeti određena konekcija!

Nikola Ćetković i Vasilije Terzić prokomentarisali su okršaj sa Crvenom zvezdom.

Banjalučki Borac poražen je u duelu sa Crvenom zvezdom (2:0), u prvoj kontrolnoj utakmici tokom zlatiborskih priprema.

Meč je odigran na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, a golman Banjalučana Nikola Ćetković rekao je banjalučkim novinarima nakon meča da rezultat u ovom duelu nije adekvatno mjerilo.

"Mislim da nije jer su pripreme i dalje u toku. Mi smo, na neki način, roviti zbog težine samih priprema. Bila nam je čast da igramo protiv tako velikog kluba. Mislim da smo se pokazali u dobrom svjetlu, ne baš najboljem jer nismo bili kompletni, ali mislim da ćemo, kako pripreme odmiču, biti kompletni i pokazati šta zaista možemo", rekao je Ćetković, koji je za novajlije u crveno-plavom taboru imao riječi hvale.

"Treba vremena da se to uigra, međutim već se pokazuje ta neka konekcija i mislim da će to vremenom biti još bolje. Rano je povlačiti paralele sa prošlom sezonom jer novi igrači su kratko sa nama, ima još dosta do početka sezone, tako da će se do tada iskristalisati ta slika."

Stefan Mitrović je u 8. minutu doveo Crvenu zvezdu do prednosti. Reklo bi se, uz dosta sreće.

"Malo je nedostajalo da odbranim, Stefan Mitrović je, koliko sam vidio, gađao drugi ugao, međutim neko od mojih igrača je blokirao i skrenuo u bliži ugao. Međutim, šta je, tu je, to se dešava. Crvena zvezda je dosta ofanzivna ekipa, sa tim novim igračima, dosta pokušavaju po bokovima, te prodore i centaršuteve, a samim tim i mi imamo veću opasnost pred golom. Međutim, dobro smo se na kraju nosili sa tim", zaključio je Ćetković.

Nekadašnjem mladom reprezentativcu Vasiliju Terziću ovo je bio prvi meč u crveno-plavom dresu.

"Srećan sam zbog toga, a u drugu ruku i nisam jer nismo uspjeli da ostvarimo pozitivan rezultat. Jedna odlična utakmica za nas, da vidimo u ovom trenutku gdje smo. Učesnik Lige šampiona, svi znamo kakav je klub Crvena zvezda. Nije bilo lako, ali sad znamo šta treba da popravimo i radićemo sigurno na tome u narednom periodu, da sve bude kako treba za evropsku utakmicu koja nam dolazi", koji o radu na pripremama ističe:

"Radio sam mjesec dana individualno, odmah sam ušao u pakleni ritam. Igrači su me sjajno prihvatili, srećan sam zbog toga, osjećam se kao da sam već duži period tu. Na meni je da radim svaki dan jako, da se dokazujem i nadam se da ću se na kraju izboriti za svoje mjesto u ekipi", naglasio je Terzić.

Borac će do kraja priprema na Zlatiboru odigrati još tri kontrolne utakmice – protiv Železničara iz Pančeva (4. jul), te Jedinstva Putevi i Radničkog 1923 (9. jul).

