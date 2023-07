Kristijano gradi kuću od 32.000.000 evra! Radovi kasne godinu dana, a komšije mrze "Piramidu faraona Ronalda"! (VIDEO)

Kada bude gotovo, Kristijano Ronaldo će imati jednu od najluksuznijih kuća u Portugalu, ali će ga do tada mrziti svi u okolini.

Kristijano Ronaldo je njapravio pravi bum kada je iz Evrope otišao u Saudijsku Arabiju i rešio da tamo "otvori" tržište za najbolje igrače, ali nije sve sjajno u životu Portugalca nakon što se preselio. Dok je on u Aziji, njegovi budući sugrađani imaju ogromnih problema jer radovi na izgradnji porodičnog doma kasne već više od godinu dana i sva je prilika da će potrajati još najmanje 12 mjeseci. Zbog toga su stanovnici Kinta da Marinje izuzetno bijesni!

Oni već smišljaju pogrdne nazive za mjesto na kojem Kristijano Ronaldo želi da provede penzionerske dane, pa se tako u javnosti može čuti da kuća liči na bolnicu, kao i da će to biti "piramida faraona Ronalda", kada se svi radovi na njoj završe i kada konačno iseli golf klub koji je bio u blizini. Za sada ne djeluje da će to biti uskoro, barem po snimcima koji se pojavljuju na društvenim mrežama...

Podsjećamo, Kristijano Ronaldo već ima u svom vlasništvu luksuzan stan u Lisabonu, ali plan mu je da nakon igračke karijere ne živi u njemu već se odseli u kuću koja se nalazi van grada i koja može da pruži više mira njemu i njegovoj porodici. Pogledajte fotografije tog stana:

Ali, dom koji pravi van Lisabona mnogo je spektakularniji od jednog običnog stana. Po procjenama specijalizovanih sajtova, izgradnja kuće Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez koštaće čak 32 miliona evra! Početne prognoze su ukazivale da bi porodični dom mogao da bude izgrađen za 11 miliona, ali su inflacija i produžetak radova svorili troškove koji će praktično utrostručiti cijenu ovog zdanja. Ovako izgleda kuća koja je i dalje u izgradnji:

"Grade već tri godine. Kuća je toliko velika da liči na bolnicu. Moj put je već mjesecima zatvoren, bašta mi je puna prašine. I sve to zbog piramide faraona Ronalda", rekao je medijima neko od lokalnih stanovnika, očigledno bijesan zbog radova koji se izvode. Za to vrijeme, Kristijano Ronaldo se ne potresa previše - on je trenutno sa porodicom na odmoru, a pored skupocjenih nekretnina u rodnoj zemlji posjeduje i vilu u okolini Torina, u kojoj je živio tokom igranja za Juventus. Takođe, u vlasništvu jednog od najboljih fudbalera svih vremena je i nekoliko hotela.

