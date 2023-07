BSK sa Bojanom Puzigaćom počeo pripreme: Afirmacija mladih igrača je primarni cilj i prečica do dresa Borca (FOTO)

Na prvom okupljanju novom šefu stručnog štaba javilo se 28 fudbalera, koji će pokušati da ostvare što bolje rezultate u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, ali i nametnu se i traže svoju šansu da možda zaigraju i za Borac, kojem će BSK praktično biti razvojni tim.

Poslije punih 12 godina, banjalučki BSK vratio se među prvoligaše.

Osvajanjem drugog mjesta u Drugoj ligi Republike Srpske, grupa "Zapad", klub sa "Čaira" stekao je pravo učešća u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske. Angažovan je mladi stručnjak Bojan Puzigaća, koji će sa mladim timom pokušati da ostvari što bolje rezultate u povratničkoj sezoni.

Ipak, kako je naglašeno, BSK neće imati rezultatski imperativ u sezoni pred nama. Cilj je afirmacija mladih igrača, biće tu mnogo fudbalera iz kadetske i juniorske ekipe Borca, koji će kroz nastupe u dresu BSK-a praktično tražiti "prečicu" za dolazak u seniorski tim "crveno-plavih".

To je na prozivci potvrdio i novi šef stručnog štaba, kojem se na prvom okupljaju odazvalo 28 fudbalera.

"Svima nam je drago što je BSK nakon 12 godina ponov prvoligaš. Naročito je to plus što smo sada bratski klub sa našim Borcem. Nemamo rezultatski imperativ, želimo samo da dobro radimo, da se momci što bolje razvijaju, adaptiraju, da bi se mladi igrači kroz sezonu-dvije približili prvom timu Borca", poručio je Puzigaća.

Dres BSK-a uglavnom će nositi mladi igrači, ali biće tu i onih iskusnijih, koji će pokušati da pomognu mlađim kolegama da se što bolje adaptiraju na prvoligaški fudbal.

"Svi smo mi bili mladi igrači i sigurno da im mnogo znači prisustvo nekolicine iskusnijih fudbalera. Njima će svakako biti podrška stariji igrači. Očekujemo još četiri-pet iskusnijih igrača, sa imenom i prezimenom, da to sve bude na nivou i kako bi naši kadeti i juniori stasali u prave igrače", rekao je Puzigaća, te naglasio da im nedostaju još po jedan napadač, vezni igrač i defanzivac.

Banjalučki BSK, pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Bojana Puzigaće, počeo je pripreme za povratničku sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.



Već je poznat i plan priprema. Ekipa će do 25. jula raditi u Banjaluci, a zatim slijedi odlazak na sedmodnevne pripreme na Vlašić.

"Na Vlašiću ćemo raditi od 25. jula do 2. avgusta i tamo imamo dogovorene utakmice sa Čelikom i Travnikom. Na početku ćemo raditi u Banjaluci, na pomoćnom terenu Borca, a zatim se ova plastika diže, biće postavljena nova, ali po povratku radićemo na novoj podlozi, tako da imamo odlične uslove za rad. To je prvi preduslov za napredak. Prije odlaska na Vlašić prvo ćemo odmjeriti snage sa juniorima Borca, tri dana kasnije igramo protiv Željezničar Sport-Tima, a onda i sa Omarskom. Generalna proba čeka nas 5. avgusta protiv Ljubića u Prnjavoru", pojasnio je Puzigaća plan priprema.

Najiskusniji u timu BSK-a biće Aleksandar Radulović (36), igrač sa ogromnim premijerligaškim iskustvom, od kojeg će mladi fudbaleri imati mnogo toga da nauče. On je ovog ljeta stigao iz GOŠK-a iz Gabele, sa kojim je osvojio titulu u m:tel Prvoj ligi Federacije BiH, ali umjesto da zaigra u premijerligaškom društvu, odlučio se da dođe u BSK.

"Lijepo je za Banjaluku da BSK igra Prvu ligu. Dosta dobrih stvari dešava se za banjalučki fudbal u posljednje vrijeme. Mislim da je dobar put za sve igrače koji su ponikli u Borcu i okolnim klubovima, da bi što prije mogli doći u Borac, jer svima nama to je prvi cilj, kako bismo imali što bolji fudbal u regionu. Sa ljudima u klubu jasno sam pričao, znam šta mi je cilj, da pomognem mladim momcima svojim iskustvom koje sam sticao godinama igrajući u Borcu i ostalim klubovima u BiH. Cilj je afirmacija mladih igrača, što je dobro za njih. Neće imati neki teret i mislim da ću im ja pomoći u tome, kako bismo ostvarili zajednički cilj", naglasio je veteran u timu BSK-a.

Nasuprot Raduloviću, praktično duplo mlađi je Danilo Moconja, kapiten juniorskog tima Borca, koji će sada nositi dres BSK-a.

"Tek sam izašao iz juniora i ovdje sam među najmlađim, tako da mi je drago što su se Borac i BSK ujedinili i napravili podmlađenu ekipu sa nekim iskusnijim igračima, kako bi se mladi afirmisali i igrali bez straha. Želja nam je da napredujemo i ostvarimo svoje ciljeve. Mi mlađi igrači imamo šansu da se dokažemo, da se trudimo kroz svaki trening i utakmice da pokažemo šta znamo. Mislim da je Prva liga RS odlična liga za napredak, kako bi se za šest mjeseci ili godinu vratili u Borac. Mnogo će nam značiti prisustvo iskusnijih igrača", poručio je 18-godišnji Moconja.

Saradnja BSK-a i Borca ozvaničena je prije nekoliko dana. Na prozivci se prisutnim fudbalerima obratio i predsjednik Borca Milan Tegeltija.

"Samo moje prisustvo na ovoj prozivci i činjenica da BSK trenira na pomoćnom terenu Gradskog stadiona dovoljno govori koliko ozbiljno shvatamo saradnju između Borca i BSK-a, iz koje vjerujem da će i jedni i drugi profitirati. BSK će na neki način biti razvojni tim Borca, koji igra Prvu ligu Republike Srpske. U tom klubu vidimo veliki potencijal za Borac. Veliki broj naših juniora i kadeta je ovdje. To je prelazni period za mlade igrače koji još nisu dovoljno stasali za seniorski tim. Prezadovoljan sam pristupom, izborom igrača i načinom na koji se odvija saradnja i siguran sam da su igrači shvatili ozbiljnost ovog projekta", rekao je Tegeltija, potvrdivši da će BSK prvoligaške mečeve igrati na Gradskom stadionu.

Pomoćni tereni uskoro će biti rekonstruisani, a slijedi i izgradnja nekih novih.

"Renoviranje pomoćnog terena trebalo bi da počne 10. jula, kada će biti urađena zamjena vještačke podloge, odnosno postavljena najmodernija moguća podloga. Kada se naši igrači vrate sa Zlatibora, biće završeno sređivanje trave, koji će takođe koristiti za treninge. To znači da ćemo imati dva travnata i jedan teren sa vještačkom travom do kraja jula. Takođe, i teren BSK-a ulazi u fazu rekonstrukcije, a tu je i izgradnja četiri nova terena, od čega će jedan biti travnati. U sušutini on će biti replika ovog na Gradskom stadionu, a preostala tri manjih dimenzija, sa vještačkom travom", zaključio je Tegeltija.

