Nesuđeni reprezentativac Srbije uskoro u Laciju! Italijanski novinar se oglasio - Miloš dogovorio uslove sa Rimljanima

Miloš Kerkez bi uskoro trebalo da krene put Rima.

Miloš Kerkez, nesuđeni reprezentativac Srbije, uskoro bi trebalo da postane novi prvotimac Lacija!

Lijevi bek rođen 2003. godine u Vrbasu dogovorio je, kako je saopštio italijanski novinar Fabricio Romano, lične uslove sa rimskim klubom, dok će se razgovori sa AZ Alkmarom, čiji član je postao 2019. godine a sa kojim ima ugovor na još tri godine, nastaviti u narednim danima.

Kerkez je ponikao u OFK Vrbas, a nastupao je još za Hajduk iz Kule prije nego što još kao dječak preselio u omladinsku školu bečkog Rapida.

Nedugo potom preselio se u Mađarsku, za koju je odlučio da nastupa i za koju je već odigrao osam mečeva.

"Mađarska je uvijek bila prva! To su htjeli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", govorio je Kerkez u jednom intervjuu za "Nemzetisport".

Član mađarskog Đera postao je 2019. godine, a u ovom klubu se zadržao do početka 2021. godine, kada je postao član juniorskog tima Milana. U ovoj ekipi odigrao je 26 mečeva preselivši se potom u AZ Aalkmar, gdje je dobio šansu na 57 utakmica u elitnom rangu holandskog fudbala.

Za to vrijeme uknjižio je pet golova i osam asistencija.

