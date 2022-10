Otkrio zašto ne igra za Srbiju, već Mađarsku: Dvije osobe su zaslužne - "Ovdje me poštuju!"

Miloš Kerkez očito nikada nije ni uzimao zemlju svog rođenja kao opciju za nastupanje u nacionalnom timu.

U posljednje vrijeme, sve više se priča o igračima u reprezentaciji Srbije koji mogu ili su mogli da igraju i za druge nacionalne timove. Na nedavnom susretu protiv Švedske u Ligi nacija debitovao je Stefan Mitrović, fudbaler Crvene zvezde koji je imao poziv da postane član selekcije Kanade.

Selektor Dragan Stojković Piksi je najavio da bi Lazar Samardžić naredne godine trebalo da izabere Srbiju prije Njemačke, što je igrač Udinezea za sada demantovao. A posebno mjesto u cijeloj priči ima i Miloš Kerkez, koji je sada otkrio zašto je izabrao da igra za Mađarsku.

Ovaj talentovani lijevi bek holandskog AZ Alkmara nedavno je debitovao za A selekciju Mađarske u pobjedi protiv Njemačke u Ligi nacija. On je rođen u Vrbasu i živio je u Srbiji do 14. godine, kada je odlučio da ode u inostranstvo. Sada je mađarskim medijima otkrio zašto nije postojala dilema za koju reprezentaciju će igrati.

"Mađarska je uvijek bila prva! To su htjeli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", rekao je Kerkez za "Nemzetisport".

On je poslije nastupa za OFK Vrbas i Hajduk iz Kule prešao u Rapid iz Beča. U mađarski Đer je stigao 2019. godine, poslije čega na poziv Paola Maldinija postaje član slavnog Milana. Ipak, poslije samo godinu dana, prešao u je u AZ Alkmar, gdje je dobio više prilika za igru.

"Otišao sam u Milan jer sam želio da igram. AZ Alkmar je savršen izbor, idealan za razvoj mladih igrača. Našao sam se u nevjerovatnom okruženju. Kad sam prvi put ušao na stadion vidio sam svoju sliku na semaforu. Bio je to poseban trenutak. Čast je biti član AZ Alkmara", rekao je Miloš Kerkez, koji je otkrio da sa svojim roditeljima zapravo živi u Amsterdamu, gradu 57 kilometara udaljenom od Alkmara.

"Jednostavno volimo da živimo ovdje. Da budem iskren roditelji su mi još uvijek mnogo potrebni, nemam čega da se stidim. Ovo je prirodno u ovom uzrastu. Otac i ja možemo satima da pričamo o fudbalu, on mi je najbolji savjetnik. Drago mi je da su oni ovde sa mnom u Holandiji", poručio je Miloš Kerkez.