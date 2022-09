Ovog igrača je Srbija propustla - Miloš (18) debituje za Mađarsku!

Upoznajte Miloša Kerkeza, momka koji je do tinejdžerskih dana živio u Srbiji, ali nikada nije ni pomišljao da obuče dres "orlova".

Prethodnih dana, u domaćem fudbalu jedna od najaktuelnijih tema su igrači iz dijaspore koji su odlučili da odbiju druge reprezentacije i zaigraju za Srbiju. To je posebno bio slučaj nakon što je Stefan Mitrović dobio poziv Srbije poslije ponuda iz Kanade, ali i priča koje se tiču "srpskog Nijemca" Lazara Samardžića.

Selektor Dragan Stojković Piksi je saopštio da bi Samardžić trebalo da u martu naredne godine zaigra za Srbiju, dok je sam igrač nakon toga rekao kako jedva čeka da nastupa za mladu selekciju Njemačke. Ali pored igrača koje je Srbija uspijevala da uvjeri da treba da igraju za svoju otadžbinu, jedan je "orlovima" promakao. Miloš Kerkez bi u petak uveče trebalo da debituje za selekciju Mađarske protiv Njemačke.

Ovaj momak je rođen 2003. godine u Vrbasu. Ovaj momak će u novembru napuniti 19 godina i radi se o talentovanom lijevom beku. Prve fudbalske korake je do 14. godine pravio u Hajduku iz Kule, da bi se potom s porodicom preselio u Mađarsku, gdje je i stasao. Tamo je seniorski fudbal počeo da igra za Đer, prije nego što ga je u zimu 2021. doveo slavni Milan. Na "San Siru" se nije dugo zadržao, pošto je prešao u redove holandskog AZ Alkmara. Iako je već dugo poznato da je talenat koji bi mogao da zaigra za Srbiju, ali on nikada nije razmišljao u tom pravcu. Oduvijek mu je želja bio dres Mađarske.

"Razgovarali smo o tome u porodici ranije i naša odluka je jednoglasna - definitivno želim da igram za reprezentaciju Mađarske", rekao je Kerkez mađarskim medijima prije nekoliko godina. Ali da se nije snašao u mlađim selekcijama Milana, možda i nije iznenađenje nakon riječi mađarskog novinara Akoša Varge.

On je u intervjuu za sajt "Planetamilan" istakao da je Miloš problematično dijete izvan, ali i na samom terenu i da je to razlog zašto se u omladinskim kategorijama nije duže zadržao u redovima bečkog velikana.

"Njegov otac je istakao činjenicu da njegov sin pravi ogromne nezgode svojim ponašanjem. Takođe je rekao kako je Rapid imao ogroman problem s njim i njegovom disciplinom i da je to jedini razlog zašto nije ostao duže tamo u Austriji. Nakon Rapida je otišao u Đer. Prema rečima Miloševog oca Sebastijana, on 'uopšte nije lak za vođenje i treniranje', ali u isto vrijeme, on je vredan i nakon svakog treninga ostaje duže da bi odradio dodatne zadatke", rekao je novinar "Špilera".

Kerkez je poziv reprezentacije Mađarske dobio i u junu, za mečeve Lige nacija. Ipak, susret protiv Engleske je presjedio na klupi za rezerve i još nije upisao prvi nastup u seniorskoj selekciji. Za kadetsku je zabilježio dva nastupa, a za mladu selekciju pet. Srbija oko njega nikada nije imala šanse, a uprkos dobrim igrama koje ove sezone pruža u Holandiji, možda je ipak tako bolje.

