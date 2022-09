Vlahovića pitali o obaranju Mitrovićeog rekorda u reprezentaciji: Usledio je šmekerski odgovor!

Dušan Vlahović jedva čeka utakmice protiv Švedske i Norveške, a uoči tih mečeva je pričao o brojnim zanimljivim temama.

Izvor: Profimedia/YouTube/Fudbalski savez Srbije/Printscreen

Reprezentacija Srbije u subotu i utorak igra dva posljednja meča u Ligi nacija. Ulog za selekciju Dragana Stojkovića nije beznačajan - pobjede protiv Švedske i Norveške donijele bi plasman u A diviziju, kao i mjesto u drugom šeširu na žrijebu kvalifikacija za EURO 2024.

Poslije četiri meča u Ligi nacija u junu na kojima nije nastupao, Dušan Vlahović je ponovo u reprezentaciji Srbije. Napadač Juventusa je nestrpljivo čekao dolazak među "orlove", a za sajt Fudbalskog saveza Srbije je govorio o brojnim temama, uključujući i mogućnost da jednog dana stigne Aleksandra Mitrovića po broju golova za nacionalni tim.

"Jedva sam čekao da se vratim, dugo nisam bio tu, jer sam imao neke fizičke probleme, mister je imao razumijevanja za to ja sam mu zahvalan na tome jer mi je pomogao da to saniram. Sada sam spreman i srećan sam što sam ovdje, jedva čekam utakmice. Mister mi je dosta pomogao i to je bio minimum, da dođem i da pogledam utakmicu. To je najnormalnija stvar, došao sam da pružim podršku saigračima", prokomentarisao je Vlahović odluku da bude uz reprezentaciju Srbije u Beogradu iako nije bio dio ekipe.

Srbija će protiv Švedske igrati pred publikom koju će činiti isključivo djeca do 14 godina, zbog kazne UEFA.

"Svima znači jer je lijepo kada imaš podršku i kada dođeš da igraš za reprezentaciju da imaš što više ljudi. Prepoznali su svi da uvijek idemo na pobjedu, nadam se da ćemo nastaviti i dalje tako. Radujem se što će deca da gledaju utakmicu, kada si dijete uvijek je najiskrenije, najradosnije, mislim da se oni najljepše osjećaju kada dođu na stadion."

Izvor: MN PRESS

Za Vlahovića nema dileme pred dva septembarska meča. Cilj je osvojiti svih šest bodova.

"Nama je želja da se nadmećemo sa najboljima, biće dvije teške utakmice sa dve odlične ekipe, mi uvijek idemo na pobjedu, daćemo sve od sebe, igraćemo naš fudbal, sa našim stilom, nadam se da će sve biti dobro."

Bio je golgeter Juventusa upitan i da li razmišlja o tome da jednog dana on postane najbolji strijelac Srbije u istoriji, i tako pretekne saigrača u napadu Aleksandra Mitrovića.

"Sigurno da je Mitar naš najbolji napadač svih vremena, ne razmišljam o obaranju njegovog rekorda, još je rano, ali mi to nije ni najbitnije, već kakvi ćemo biti kao ekipa. Što više reprezentacija pobjeđuje, to je bolje za sve nas. Rekordi me ne zanimaju, tu sam da pomognem ekipi da budem u službi ekipe, ako nekad jednog dana dođe do toga, probaću da uradim nešto, ali nije mi prioritet."

Gledajući svoju sličicu u albumu za Mundijal u Kataru, Vlahović se prisjetio dana kada je i sam skupljao sličice.

"Ostalo mi je upečatljivo, naše utakmice su mi ostale iz grupe, i finale, ali ostalih se ne sjećam. Ali i kroz te albume se mnogo više skupljalo i pratilo, mijenjanje sličica na Terazijama, to je bilo neko vrijeme baš super, svi smo skupljali sa drugarima iz parka, ali mi je 2010. godine ostalo najupečatljivije prvenstvo."

Na kraju je Vlahović otkrio i šta bi za njega bilo ostvarenje sna na Mundijalu.

"Samim igranjem na Svjetskom prvenstvu ostvarujem san, igranje za Srbiju na Mundijalu, to je nešto o čemu djeca maštaju kada počnu da igraju fudbal. Sve ostalo što dođe je gratis, ali naravno, idemo u Katar da probamo što bolji rezultat da ostvarimo, idemo da pobijedimo na svakoj utakmici", poručio je Dušan Vlahović.

Standings provided by SofaScore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!