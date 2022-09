"Dječak je plaćen 80.000.000€, a ne daje golove": Opet udaraju na Vlahovića - Juve je katastrofa, ali za sve je on kriv!

Italijanski mediji ponovo kritikuju Dušana Vlahovića, nakon novog slabog rezultata Juventusa.

Fudbaleri Juventusa katastrofalno su započeli novu sezonu, a poslije nedjeljnog poraza od Monce, kritike na račun tim Masimilijana Alegrija posebno su glasne. Dva poraza u dva meča Lige šampiona, mnoštvo neriješenih rezultata, a sada i neuspjeh protiv debitanta u Seriji A doveli su do povika da bi možda Alegri mogao da ostane bez posla.

Ali dovele su i do oštrih kritika na računa Dušana Vlahovića. Reprezentativac Srbije ne nalazi se u dobroj formi, kao ni ostatak "stare dame", a sada je bivši igrač Partizana i Fiorentine na udaru "Gazete delo sport" gdje su čitav tekst posvetili njegovom nedostatku golova.

Vlahović je ranije bio kritikovan, a ni protiv Monce nije zatresao mrežu. Zato je u "Gazeti" osvanuo tekst naslova "Vlahović - napeti živci i nula golova iz četiri utakmice". Italijanski novinar objasnio je da srpski napadač ne doprinosi ni izbliza koliko je potrebno, naročito kada se uzme u obzir koliko je Juventus novca izdvojio za njega - čak 80 miliona evra.

"Onog dana kada se Dušan Vlahović pojavio u italijanskom fudbalu, prvi rival bila mu je Monca. Mladi 19-godišnjak, kome je Vićenzo Montela ukazao samo 16 minuta u trećem kolu Kupa Italije, iskoristio je tu minutažu da postigne dva gola. Bili su to njegovi prvi golovi, uvod u sjajnu sezonu koju je imao. Ovog puta Monca mu nije donela toliku sreću, jer se 'DV9', kao i čitav Juventus, zaglavio u blatu koje u posljednje vrijeme ozbiljno ograničava slobodu misli i kretanja", počinje italijanski novinar. On potom podsjeća na početak sezone.

"Vlahović je bio grabljivac u šesnaestercu, gladan i nezasit, a sada liči na uplašenu i stidljivu pticu koja više ne može da nađe put do gola. Tužna priča njegovog popodneva leži u statistici: samo jedan udarac na gol i jedan van gola, beskonačno vrijeme čekanja na lopte koje nikada ne stignu. Obećani ubačaji kupovinom Kostića, njegovog saigrača u nacionalnom timu, za sada ostaju samo fatamorgana. Dušan je bio najlošiji u Juventusu po izgubljenim loptama (16), a na kraju je pokazao i izvjesnu nervozu."

Kritike tu ne prestaju, a uz statistiku se navodi i da Vlahović prolazi kroz krizu identiteta.

"Brojke govore da Dušan na četiri utakmice zaredom (prvenstvo i Liga šampiona) nije dao gol. A imao je munjevit start (četiri postignuta gola u prvih pet utakmica - sve u Seriji A). Usamljenost je u redu, ali ni on ne čini mnogo da se izvuče iz nje, što su pokazala i posljednja dva nastupa, definitivno ispod standarda, protiv Benfike i Monce. Dječak kupljen prije osam mjeseci za 80.000.000 evra prolazi kroz krizu identiteta kao i cijeli Juventus, ali u njegovom slučaju to je uočljivije jer se od njega očekuje da rješava probleme. I to kakav skor, jer gol na svaki 531 odigran minut je premalo za njegovu cijenu, s obzirom na to da Arek Milik, koji bi teoretski trebalo da bude njegova rezerva, ima prosjek jednog gola na 152 minuta", stoji se u tekstu italijanske "Gazete".

