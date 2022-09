Banjalučanin odbio "zmajeve" i izabrao Srbiju: Poziv Stojkovića se ne odbija!

Defanzivac Almerije Srđan Babić pred duel Srbije i Švedske otkrio da je odbio poziv da nastupa za BIH.

Srđan Babić prošle sezone sa Almerijom je izborio plasman u špansku Primeru i u svojoj prvoj sezoni u La ligi nastavio sa dobrim partijama.

To mu je donijelo i poziv selektora Dragana Stojkovića u reprezentaciju Srbije, pa će fudbaler iz Banjaluke imati priliku da debituje za “orlove” na mečevima protiv Švedske u subotu, te Norveške, u ponedjeljak.

Pred duel sa Šveđanima debitant u selekciji Srbije otkrio je da je imao i poziv da nastupa za BIH, ali da ga je odbio.

"Htio bih da se zahvalim Misteru na pozivu u A reprezentaciju. Ogromna je čast trenirati i družiti se sa ovim sjajnim momcima i mnogo mi znači. Nadam se najboljem u naredna dva meča, ići ćemo na pobedu i protiv Švedske i protiv Norveške, to se ne dovodi u pitanje. Sa skoko 80 odsto ovih momaka igrao sam u mlađim selekcijama, razgovarali smo telefonom prije okupljanja i znao sam šta me očekuje. Bio sam svim srcem uz njih tokom kvalifikacija, čestitao sam im poslije veličanstvene pobjede u Lisabonu. Za mene se interesovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ali kod mene nijednog trenutka nije bilo dileme. Poziv selektora Stojkovića se ne odbija", rekao je Babić.

Srđan je prošao kroz sve mlađe selekcije reprezentacije i sa omladincima bio je prvak svijeta na Novom Zelandu 2015. godine. Do sada nije dobio poziv za seniorski tim, tako da će mu ovo biti debi u dresu nacionalnog tima.

Za Crvenu zvezdu je igrao tokom tri sezone, ali nije uspio da se nametne. Uglavnom je bio rezervni štoper tima i zbog manje minutaže i svega odlučio je da napusti "Marakanu". Crveno-bijeli su ga precrtali, pa su ga poslali na pozajmice. Prvo je bio u Famalikau (Portugal) i tu su ga primijetili ljudi iz Almerije. Prošle sezone je tamo igrao na pozajmici, pomogao je timu da se plasira u Primeru i uslijedio je otkup ugovora po cijeni od 1.1 milion evra.

Koliko su ljudi u ovom klubu zadovoljni možda i najbolje govori to da je postavljen za zamjenika kapitena i da je nedavno produžio saradnju do 2026. godine. Kao nagrada za to stigao je Piksijev poziv za mečeve sa Švedskom (24. oktobra) i Norveškom tri dana kasnije na gostovanju.