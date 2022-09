Hrvatska odbila Brauna, on sa Španijom postao prvak Evrope: Otkriveno sve o bivšem igraču Zvezde - "Nuđen je..."

Po završetku Eurobasketa, iz Hrvatske stižu informacije da je Lorenzo Braun mogao da postane njihov reprezentativac, umjesto što je ovog ljeta kao dio selekcije Španije postao prvak Starog kontinenta.

Izvor: MN PRESS

U nedjelju završen Eurobasket u Berlinu, gdje je selekcija Španije trijumfovala u finalu protiv Francuske i postala novi prvak Evrope. Sada je došlo vrijeme za sumiranje utisaka, a to je slučaj i u regionu. Selekcija Hrvatske je stigla do osmine finala, gdje ih je izbacila Finska, a zanimljivo je da je malo falilo da u njihovim redovima bude igrač koji je sa Španijom osvojio turnir.

Hrvatska je imala priliku da u reprezentaciji naturalizuje bivšeg igrača Crvene zvezde Lorenza Brauna, ali to nije učinila, pa je Amerikanac završio u selekciji Španije!

Ovu informaciju otkrio je Mario Kasun, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši košarkaš Orlando Medžika, Barselone, Efesa i Montepaski Sijene. Hrvatska je na Eurobasketu imala svog naturalizovanog igrača, Amerikanca Džejlina Smita. Ali Kasun tvrdi da je i Braun bio opcija.

"Nudio je Mršić Brauna prije par godina Hrvatskoj, ali je HKS (Hrvatski košarkaški savez, prim. aut.) poznat po svojim odlukama...", rekao je Kasun u podkastu "Inkubator" i nastavio analizu učinka Hrvatske.

"Ja sam jako zadovoljan našim momcima, mogli su bolje, ali sistem ispadanja je takav. Vidio sam timski duh, momci su se borili do kraja. Lako je sjediti i pričati šta ovi momci rade, Šarić se vratio poslije dvije godine i teške povrede, a za mjesec dana stvoriti ekipu je gotovo nemoguće. Španci iz moje generacije, braća Gasol, Raul Lopes, Navaro, Rejes, to su igrači koji su od 16. godine zajedno. I u klubovima i u reprezentaciji, tako se stvara ekipa. I u fudbalu su radili isto. Babo Bogdanović se povlači iz reprezentacije, vidjeli smo sjajnog Simona... Ja sam zadovoljan s obzirom na to koliko se ulaže. To je malo žalosno, ali ovo je uspjeh", rekao je Kasun.