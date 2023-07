Novo pojačanje za Dobojlije: Lijevi bek Srđan Grabež stigao iz Superlige Srbije i "zatvorio" prelazni rok

Doskorašnji defanzivac Mladosti GAT dogovorio saradnju sa Slogom Meridian i priključio se novom klubu na pripremama na Zlatiboru.

Izvor: MN PRESS

Iskusni defanzivac Srđan Grabež (32) novi je fudbaler dobojske Sloge Meridian.

"Crveno-bijeli" dres već je zadužio i priključio se ekipi koja se trenutno nalazi na pripremama na Zlatiboru. Njegovo iskustvo mnogo će značiti za tim Vlade Jagodića, koji je tako riješio problem na lijevom boku.

"Dobio sam poziv iz Sloge Meridian i nisam se puno dvoumio. Potpisao sam ugovor, ekipa već dvije sedmice radi pojačanim intenzitetom na Zlatiboru i nadam se da ću za ovih sedam dana koliko je ostalo na Zlatiboru nadoknaditi izgubljeno. Nadam se novim izazovima i pozitivnim rezultatima sa ekipom", rekao je Grabež, koji je do sada nastupao za srpskog superligaša Mladost GAT.

Ranije je nosio dres TSC-a iz Bačke Topole, Javora iz Ivanjice, Bačke, Mladosti iz Apatina i nekoliko niželigaških srpskih klubova, dok je jedno vrijeme nastupao i u Slovačkoj, gdje je bio član Dubnice i Spartaka iz Trnave.

"Svi znaju da smo imali potrebu da angažujemo jednog igrača koji treba da nam bude rješenje, između ostalog tu imamo Franka Dadića i mladog Sadina Handžića, međutim potreba za lijevim bočnim igračem je bila izražena i mi smo pričekali situaciju u želji da ne pogriješimo, te smo reagovali potpisom", rekao je zadovoljni Jagodić.

Prošle sezone iskusni stručnjak ispunio je očekivanja i sačuvao ekipu u premijerligaškom društvu, a sada je kompletirao tim za narednu sezonu u kojoj je cilj da se što prije osigura opstanak i ne dođe u poziciju da se to čini u posljednjim kolima, kako je to bio slučaj u debitantskom prvenstvu u bh. eliti.

"Smatram da smo sa Grabežom dobili izuzetno dobro rješenje, jer svi znamo njegovu karijeru. Radi se o iskusnom igraču. Svi znamo da će nam njegov mentalni sklop, kvalitet i iskustvo sigurno dati to što nam je potrebno po lijevoj strani, a pogotovo što je on univerzalan igrač, koji može odigrati više pozicija. Izuzetno sam zadovoljan i mislim da smo sa ovim potpisom definitivno završili prelazni rok. Učinili smo to sedam dana prije povratka sa Zlatibora, što je veoma bitno. Smatram da će Srđan vrlo brzo da se spoji sa ekipom, jer se radi o iskusnom igraču koji je do sada promijenio neke klubove i zna šta znači dolazak u drugu sredinu. Njemu već sada čestitam, a veseli me što smo napravili pravi potez i angažovali igrača na jedinoj deficitarnoj poziciji", prenosi Jagodićeve riječi portal "Sport i mladi".

Sloga je na Zlatiboru u prijateljskom meču golom Danila Šipovca savladala Rudar iz Pljevalja 1:0, a do povratka u Doboj trebalo bi da odigra još nekoliko kontrolnih mečeva.

