Dobojlije jače za braću Dujaković i Ajdina Redžića! Vlado Jagodić najavio: Za nas prelazni rok još nije gotov

Sloga Meridian predstavila je ovog četvrtka trojicu novajlija.

Izvor: Promo/FK Sloga Meridian/Zoran Lazić

Dobojska Sloga Meridian predstavila je tri značajna pojačanja za narednu takmičarsku sezonu.

Tabor sa Luka pojačali su braća Dujaković, Nikola i Siniša, te Ajdin Redžić, čime su Dobojlije nastavile da sklapaju više nego respektabilnu ekipu za predstojeću takmičarsku godinu.

Nikola Dujaković i Ajdin Redžić u Slogu Meridian dolaze iz tabora Krupe, dok je Siniša Dujaković u sezoni iza nas branio boje povratnika u m:tel Premijer ligu BiH, GOŠK-a iz Gabele.

"Ekipa sada broji dvadeset i pet igrača i tu nije kraj. Ranije smo već rekli da je planirano ukupno dvadeset i osam, od čega četiri golmana i dvadeset i četiri igrača. Ja moram da kažem da je bilo sve dogovoreno po pitanju lijevog beka i danas je trebalo da bude predstavljen Žoan Servos. On je inače reprezentativac Andore, ali kod njegovog oca je u međuvremenu dijagnostikovana teška bolest i Servos želi da bude uz njega u tim teškim trenucima, što mi u potpunosti razumijemo i naravno prihvatimo njegovo izvinjenje. Ponovo smo u situaciji da rješavamo igrača na ovoj poziciji ali mislim da to neće biti problem. U pregovorima smo i sa dva napadača. Tu smo oprezni i ne želimo da pogriješimo. Uglavnom, to su te tri pozicije koje ćemo riješiti narednih dana i tako bi došli do planiranog broja igrača, o kojem smo ranije u više navrata govorili. Za naših pet mladih igrača koji su sada u sastavu prvog tima i rade odlično, takođe pripremamo ugovore i na taj način želimo biti ozbiljni u svakom segmentu. To su Omić, Handžić, Žilić, Tatić i Šešlak. Oni zaslužuju našu pažnju, a do njih je da to i opravdaju. Tako da se nadam da ćemo ubrzo završiti naš prelazni rok i da ćemo na Zlatibor krenuti u kompletno planiranom sastavu ekipe od dvadeset i četiri igrača i četiri golmana", rekao je trener Dobojlija Vlado Jagodić povodom potpisivanja ugovora sa novim igračima.

Podsjetimo, u klub je ranije stiglo sedam novih igrača (Danilo Šipovac, Nemanja Šćekić, Andrej Bosnić, Amar Tahrić, Zoran Karać, Dejan Popara i Đorđe Milojević), dok je Doboj napustilo 11 igrača (Mario Krstovski, Ivan Đorić, Demir Peco, Nemanja Mihajlović, Karlo Stapić, Dimitrije Zajić, David Čolić, Milan Lalić, Toni Livančić, Daniel Kovačević i Bakir Brajlović).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)