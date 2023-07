Sprema se bomba - Tadić napušta Ajaks?!

Srpski fudbaler Dušan Tadić spreman je za vjerovatno posljednji transfer u bogatoj karijeri.

Izvor: Profimedia

Iako je tokom posljednjih godina odnos Ajakasa i Dušana Tadića (34) delovao idilično, izgleda da su se pojavili problemi! Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije i danas je bio fizički prisutan u Amsterdamu, ali ponovo nije trenirao sa saigračima koje već godinama vodi sa kapitenskom trakom oko ruke. Razlog za to je ponuda koja stiže sa drugog kraja Evrope!

Tadić ima ugovor sa "Kopljanicima" do narednog ljeta, a namijenjena mu je i neka funkcija u klubu nakon igračke karijere, ali... Navodno, ovog ljeta bi moglo da dođe do rastanka, koji bi značio i novi početak za Ajaks. Po informacijama koje su prvo plasirali Turci, a zatim potvrdili Holanđani, Tadić bi do kraja ljeta mogao da se preseli u Bešiktaš!

Klub iz Istanbula spreman je da Tadiću ponudi ugovor na tri sezone (vjerovatno 2+1), ali bi kapiten Ajaksa i Srbije prvo morao da raskine saradnju sa svojim timom. Turci nisu spremni da plate obeštećenje i pregovaraće tek kada Srbin bude imao čiste papire. Čini se da je ta opcija sve primamljivija za zainteresovane strane, jer je velikan holandskog fudbala spreman za novi zaokret, podmlađivanje tima i eventualni rastanak sa kapitenom.

Nakon razočaravajuće sezone bilo je onih koji nisu bili zadovoljni Tadićem, ali i onih koji nisu slušali koliko je on nezadovoljan što tim nije najbolji u zemlji. Promene koje su napravljene u sportskom sektoru za sada nisu dale rezultata, velika pojačanja se čekaju, a Dušanu "curi" vrijeme u finišu karijere.

Podsjećamo, Tadić je nakon Vojvodine, Groningena, Tventea i Sautemptona postao prava legenda u Amsterdamu. Tokom pet godina u klubu odigrao je 241 meč, postigao 105 golova i asistirao 112 puta. Osvojio je i šest trofeja, igrao značajnu ulogu u Ligi šampiona i pomogao timu da "stvori" mlade fudbalere koje su kasnije prodali za milione širom Evrope. Zato ne čudi što je Turcima jasno rekao da na pregovarači sto stave 4.500.000 evra po sezoni!

