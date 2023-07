ZVEZDI VIŠE NIJE POTREBAN NAPADAČ?! Marin najavio, Terzić potvrdio - pa pomenuo Aleksandra Kataija!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio kao da Emanuel Late Lat ne dolazi u Beograd.

Crvena zvezda je obavila veliki posao u ljetnjem prelaznom roku i tim Baraka Bahara djelovao je veoma moćno tokom priprema za novu sezonu, ali pojačanjima nije kraj. U narednim klub u klub će stići talentovani Uroš Kabić iz Vojvodine, kao i Miloš Degenek koji treći put zadužuje opremu srpskog kluba. Pored njih, postoji opcija da se crveno-bijeli pojačaju i napadačem, ali je transfer Emanuela Late Lata sve više u magli!

Napadač Atalante djelovao je kao "završen" posao prije nekoliko nedjelja, ali situacija oko njega trenutno je toliko komplikovana da Zvezda razmišlja da odustane! Jedan od razloga za takav potez mogao bi da bude i sjajan pripremni period tokom kojeg je sve kliknulo, istakao je generalni direktor Zvezdan Terzić dok je razgovarao sa medijima!

"Bio je naša želja, ali pre 15-20 dana iskomplikovalo se između njegovog agenta i Atalante i to je ćorsokak na koji mi ne možemo da utičemo. Sada se sve namjestilo da se mi pitamo da li nam je on uopšte i potreban. Razgovaramo i sa Baharom oko formacija koje ćemo igrati, a već postoji jaka konkurencija konkurencija u špicu. Tu su Olanjinka, Kraso, sada i mali Kabić, pa Mijatović...", rekao je Zvezdan Terzić, a zatim pomenuo da bi i Aleksandar Katai mogao da igra u napadu: "Na Kataija se računa, on je kandidat takođe da igra na jednoj od te dvije najisturenije pozicije. Barak Bahar će vjerovatno igrati u sistemu 3-5-2, a Aleksandar Katai više ne može da igra poziciju koju je igrao nekad. Posebno ne kao vingbek, zbog defanzive. Ipak, Katai je blago Zvezde i u svakom trenutku može da nam pomogne."

Najavom da se možda odustaje od transfera Emanuela Late Lata, Zvezdan Terzić je potvrdio riječi Marka Marina. Tehnički direktor je ranije u toku dana, tokom televizijskog gostovanja, ispričao kako napadač Atalante više nije prioritet za finiš prelaznog roka.

"Da li je propao transfer? Vidjećemo, narednih dana i nedjelja, nije do igrača i do nas, to je problem oko agenata i Atalante i ne možemo na to da utičemo. Pratili smo ga, bili u pregovorima, vidjećemo da li će se realizovati, još je to aktuelno i mislim da bi nam dosta značio. Eksplodirao je u prošloj godini, sada je u piku karijere, pa smo gledali u posljednjoj godini da dovedemo igrače koji su u piku i koji su krenuli da igraju dobro. Vidjećemo šta će se desiti", naglasio je direktor Zvezde.

