Žestoka poruka za Borac! Austrija brojala do sedam - ekipa iz Beča gazi na "ić" pogon!

Fudbaleri Austrije superiorno su izborili plasman u drugo kolo austrijskog Kupa.

Izvor: Facebook/FK Austria Wien

Izabranici Mihaela Vimera su na gostovanju SV Spitalu razbucali domaću ekipu i zabilježili ubjedljivu pobjedu od 0:7 (0:4).

Klub iz Beča, koji će već u četvrtak ugostiti banjalučki Borac u prvoj utakmici drugog kola Konferencijske lige, na vještačkoj travi do sigurnog trijumfa odveli su fudbaleri na - ić.

Haris Tabaković je postigao prvi gol za "ljubičaste" već u 12. minutu, međutim, zbog sudara u finišu prvog poluvremena morao je biti zamijenjen.

Do odlaska na odmor domaću mrežu su pogađali novi kapiten Manfred Fišer, Džejms Holand i Aleksander Jukić. U drugom dijelu u strijelce su se upisali ponovo Fišer, Muharem Husković i Dominik Fic.

"Bila je to naša zaslužena pobjeda, odradili smo sve dosta dobro. Nakon vođstva od 1:0 dopustili smo rivalu da nam kreira priliku i imali smo malo sreće. Inače je to bila sigurna i ubjedljiva pobjeda. To je ono što smo očekivali", rekao je trener Austrije poslije meča.

Zabrinutost kod bečkog tima izazvala je i povreda Tabakovića.

"Moramo vidjeti. Pozlilo mu je, zbog čega sam ga izveo. Ljekar je došao na poluvremenu i odveo ga u bolnicu, vidjećemo šta će biti. Nadamo se da nije tako loše i da će biti spreman za četvrtak (meč protiv Borca)", dodao je Vimer.

Prvi meč između Austrije i Borca igra se u četvrtak na stadionu "Viola Park", a sudiće je Džoi Koj, budući zet holandske legende Franka De Bura.