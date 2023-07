Važno obavještenje za navijače Borca! Evo gdje možete kupiti ulaznice za Beč i po kojoj cijeni!

Fudbalski klub Borac saopštio je u petak kada će pustiti u prodaju ulaznice za prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige protiv bečke Austrije.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon remija u Novom Sadu, trener Vinko Marinović je istakao da će se posvetiti pripremi predstojeće utakmice - sve oči uprte su u Beč, gdje će crveno-plavi početi evropsku sezonu.

Banjalučki klub je obavijestio navijače i simpatizere na koji način mogu da kupe ulaznice za prvu utakmicu.

"Karte za gostujući sektor, za utakmicu između Austrije Beč i banjalučkog Borca naći će se u prodaji od večeras 20:00, u šopu navijača Borca - ispod zapadne tribine. Šop će raditi do ponedjeljka 24.07. u periodu od 12:00 do 22:00. Cijena karte iznosi 20€ ili 40KM. Za sve one koji nisu u mogućnosti da kartu kupe u šopu navijača, to će moći učiniti u Beču na dan utakmice u fan zoni na Reumannplatz-u. Fan zona će biti otvorena 27.07. od 10:00 sve do polaska na stadion. Svi zajedno, AJ BORAC", saopšteno je iz kluba sa Gradskog stadiona u Banjaluci.