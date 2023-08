Ovakav potez nikada niste vidjeli: Golman izveo mađioničarski trik, pa odbranio penal! (VIDEO)

Golman Tigresa napravio je potez koji je iznenadio sve na stadionu...

Svašta smo viđali u svijetu fudbala, neke nestvarne golove, odbrane, poteze od kojih zastaje dah, ali ovakav potez nikada nismo vidjeli. Bar ne do ove utakmice u kojoj je golman Nahuel Guzman u penal seriji odlučio da izvede mađioničarski trik! Da, dobro ste pročitali, izveo je trik pred posljednji penal i tako zbunio izvođača, tačnije srpskog defanzivca Ranka Veselinovića, koji je u tamo otišao iz Vojvodine.

Sve se dogodilo na meču Kupa Sjeverne i Centralne amerike gdje su igrali Tigres (Meksiko) i Vankuver (Kanada). Poslije 90 minuta igre bilo je neriješeno (1:1). Pravila takmičenja su takva da se odmah pristupa izvođenju penala, nema produžetaka. Tokom četiri serije svi su bili sigurni sa "kreča" u domaćem timu i onda je do linije došao Veselinović. Spremao se da šutira i u tom momentu je Guzman podigao ruku i zamolio ga da sačeka. Bila je to psihološka igrica, počeo je da vadi nešto iz usta i to je trajalo nekoliko minuta...

Ispostavilo se da je bio mađioničarski trik i da je na taj način pokušao da zbuni protivnika. U tome je uspio. Sudija mu je prvo dao žuti karton zbog odugovlačenja, pa je onda odbranio penal Srbinu. Odmah poslije toga je njegov saigrač bio precizan i stavio je tačku na meč. Inače, strijelac za Tigres i tokom meča, pa onda i u penal seriji bio je poznati francuski napadač i nekadašnji reprezentativac Andre-Pjer Žinjak (37).