OVO JE SAMO MOJA KRIVICA! Igor Duljaj o porazu Partizana: NIŠTA nije do igrača!

Partizan je odigrao loše i izgubio na gostovanju Sabahu u Azerbejdžanu. Sa rezultatskim minusom 0:2, crno-bijeli se vraćaju u Beograd, gdje će sljedeće nedjelje morati da preokrenu da bi prošli u plej-of za plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Trener crno-bijelih Igor Duljaj preuzeo je potpuno odgovornost za loš rezultat.

"Mora bolje. Ušli smo veoma loše u utakmicu, zasluženo su pobijedili. Šutnuli smo samo nekoliko puta, što je nedopustivo i ovo je čisto moja krivica i moja odgovornost. Ono što treba da kažem igračima, ja ću reći", rekao je Duljaj, naglasivši šta je bilo nedopustivo od starta.

"Problem je bilo to kako smo ušli u utakmicu. To je moja odgovornost i nema tu ništa do igrača. Potreban je bolji odnos i biće to sigurno", dodao je odlučno trener crno-bijelih.

Revanš 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu zakazan je za sljedeći četvrtak u 21 čas, a pobjednik ovog dvomeča igraće protiv Steaue (Rumunija) ili Nordšjelanda (Danska). Prije revanša odluke, Duljajev tim igraće u Superligi protiv Radničkog iz Niša u nedjelju u Humskoj.

