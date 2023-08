Direktno iz Japana - u Vojvodinu! "Peglu da ostavimo u špajz, nisam došao da me peglaju"

Vojvodina je zvanično promovisala novog trenera koji je naslijedio Radoslava Bataka.

Izvor: YouTube/FK Vojvodina/Screenshot

Nakon katastrofalnog početka sezone, Vojvodina je odlučila da se zahvali treneru Radoslavu Bataku, a umjesto njega je zvanično sada angažovan Ranko Popović (56). Pregovarali su sa Ljubišom Tumbakovićem i Sašom Ilićem, međutim u rukovodstvu su se na kraju ipak odlučili za trenera koji je u Srbiji do sada vodio samo jedan tim - Spartak iz Subotice i to davne takmičarske 2008/09. U međuvremenu je bio u Indiji, Španiji, Tajlandu, Austriji, dok u Vojvodinu stiže pravo iz Japana.

Posljednji angažman imao je u drugoligašu Mačidi prošle godine, dok će sada sa Vojvodinom pokušati da napravi korak unaprijed, poslije četiri teška poraza na startu sezone. "Poslije dužeg vremena ponovo sam u Srbiji i uželio sam se malo svoje zemlje i rada ovdje. Hvala svima na dobrodošlici i na lijepim riječima", kazao je Popović danas na predstavljanju.

"Ne bih mnogo da pričam, drago mi je što sam došao u ovako veliki klub. Sve informacije koje sam dobio su pozitivne, klub je stabilan i odlično organizovan zahvaljujući predsjedniku Zbiljiću. U svijetu je to normalno, ali ovdje nije mala stvar da se sve obaveze na vrijeme izmiriju, a to potvrđuje da je klub stabilan i u sigurnim rukama. Ujedno, to je preduslov za dobru atmosferu u klubu, a ona je bitna za rezultate", naveo je novi trener Vojvodine.

Na pitanje da se rezultati obično "peglaju preko trenera", Popović je imao zanimljivu opasku.

"Što se tiče kontinuiteta, moraćemo da ostavimo peglu u špajz, pošto ste rekli 'da peglamo' preko trenera, jer nisam došao ovdje da me peglaju, nego da radimo i da ostanem malo duže. To je ono što klub čini ozbiljnim, znam da su rezultati važni, a da sam se plašio, ne bih ni dolazio."

Istakao je da je upoznat sa akademijom fudbala po kojoj je Vojvodina poznata, a redovno prati i srpsku ligu tako da zna gdje je potrebno da se "stara dama" postavi i ponovo zasija kao nekada.

"Pričali smo već sa Markom Jovanovićem, jeste da volim igrače koji umiju da igraju, ali i da udare ako treba, da budu odgovorni i da rade u korist ekipe. Probaćemo da nađemo neko adekvatno rješenje. Ja prvo želim da vidim šta imamo na raspolaganju i tek kada počnemo da radimo, vidjećemo ko gdje može da igra. Ne volim da etiketiramo igrače da igraju samo na jednoj poziciji. Ja volim da igramo agresivno i napadački, ali to nije tako lako. Vi imate mogućnost da vidite kako su igrale moje prethodne ekipe i koliko su davale golove. Suština je da napravimo prave igrače, nije lako doći i na taj nivo da možemo da kupimo koga hoćemo. Ako već imamo ovakvu akademiju, treba da iskoristimo to, ali ne na silu", kazao je Popović i zaključio:

"Imam dobar osjećaj iz dosadašnjih razgovora sa predsjednikom Zbiljićem i direktorom Jovanovićem i zato sam i došao. Znam da u našem fudbalu rezultate svi žele još juče, ali mi ćemo raditi skromno i tiho i bićemo strpljivi, jer samo tako možemo da napravimo prave stvari".

Prvi meč imaće već u nedjelju od 18.55 protiv Napretka u Kruševcu.