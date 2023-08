Mene nije sramota što sam trener Partizana! Igor Duljaj povisio ton: Samo u ovom slučaju ću otići!

Igor Duljaj se ne predaje i želi da sa Partizanom prvo pobijedi Radnički, a potom i da se revanšira Azerbejdžancima.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot

Nakon šoka u Azerbejdžanu, Partizan igra prvu domaću utakmicu u novoj sezoni i to protiv Radničkog iz Niša (nedjelja, 19.30), a Igor Duljaj dobro zna da će morati da "prodrma ekipu" kako bi se vratila na pravi put.

Dobro zna da je navijačima i dalje u mislima loš meč u Bakuu, ali to ne dozvoljava svojim igračima - tako da je na konferenciji za medije posebno napomenuo da ne želi da priča o Evropi, nego samo o Nišlijama.

"O Sabahu neću da pričam! Rekao sam to i igračima, pričamo samo o Radničkom. Zahvalio bih samo momcima koji su bili na gostovanju u Bakuu i što su nas bodrili. U svoje ime se izvinjavam svima i žao mi je što sam ih razočarao na tom meču. I to je sve što ću reći o Sabahu", naglasio je Igor Duljaj.

Trener crno-bijelih je istakao da veoma poštuje mladog trenera Nikolu Trajkovića, koji ima odlične ideje, a dodaje da ne želi da ikoga zavaraju dva poraza na startu sezone - jer to može da bude opasno po Partizan.

"Što se tiče Radničkog, hoću da igramo agresivno da vršimo visok presing i da dođemo do pobjede. To je jedini cilj sutra. Da li će biti lako? Neće. Vidjeli ste da izgledamo drugačije kada imamo i kada nemamo navijače. Ne čitam novine, ne znam da li će biti navijača na jugu, ali samo hoću da kažem da će podrška značiti", kazao je Duljaj i osvrnuo se na svoj status.

"Došao sam u najtežem trenutku u Partizan, ali to nije alibi. Mene nije sramota da budem trener Partizana, meni je čast. Otići ću onog trenutka kad budem dao posljednji atom svoje snage. Poražen si samo kad se predaš, ja se ne predajem, birao sam momke i vjerujem u njih i znam da i oni vjeruju u to i to je jedini put da bismo opstali."

Što se tiče igračkog kadra, Duljaj je rekao da se očekuje "jedna do dvije rotacije", ali da uprkos svemu što se desilo u Bakuu od igrača ne priznaje ni put, ni vlažnost vazduha, a posebno ne umor... Očekuje da svi zajedno pokažu mnogo više, a isto tako se nada i da će podrška navijača u Humskoj biti na nivou kao na gostovanjima u Bačkoj Topoli i Novom Sadu, gdje su upravo na krilima publike crno-bijeli zablistali.