Ne znam da li sam smio ovo da kažem! Zvezda mučila Partizan, a onda je Marko Nikolić uletio u svlačionicu

Bivši vezista Partizana otkrio nepoznati detalj Partizanove pobjede u derbiju u Humskoj

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Marko Jevtović otkrio je zanimljiv detalj 152. vječitog derbija, odigranog u septembru 2016. godine, u kojem je njegov tim pobedio Crvenu zvezdu u Humskoj golom Brazilca Leonarda u 89. minutu. Ta utakmica bila je prekretnica za crno-bijele koji su tek počeli saradnju sa Nikolićem poslije lošeg starta sezone. Na njenom kraju osvojili su "duplu krunu".

"Sjećam se derbija kad je Marko Nikolić na poluvremenu rekao jedan detalj. Zvezda je realno dominirala, bio je klasičan derbi, tvrda utakmica, ali mi nismo bili pod kontrolom. Nismo imali kontrolu utakmice, već smo vidjeli da je oni imaju. I on tada dolazi i govori jedan detalj. To smo počeli da radimo. Bio je to detalj u vezi veznog reda, koji smo sproveli i osjećali smo se u drugom dijelu nadmoćno, dominirali smo i u zadnjem minutu je Leonardo dao gol iz poluvoleja", rekao je vezista u podkastu "Alestop".

Na pitanje šta je tačno Nikolić rekao, Jevtović se nasmijao: "Rekao je samo da izađemo iz naših zona skroz visoko gore na njih i da iz 'zalijepimo' brliže. Oni su tu izgubili kontrolu. Ne znam da li sam ovo smio da kažem ili nisam", kazao je on.

Jevtović je poslije šampionske sezone napustio crno-bijele i prešao u Konjaspor, a potom je igrao i za Al Ahli u Kataru, ponovo za Partizan 2022. i potom za Gazijantep, čiji je i sada igrač, mada prošle sezone klub nije završio sezonu poslije razornog zemljotresa. Sa druge strane, Marko Nikolić je od ovog ljeta trener Al Ahli Šababa iz Dubaija i tamo je doveo zvučno pojačanje, bivšeg kapitena Zvezde, Olimpijakosa i Kristal Palasa, Luku Milivojevića. Njih dvojica uspješno su sarađivali u Radu, a sada su zajedno i u azijskoj avanturi.

Zbog svojih zasluga i odličnih rezultata, Nikolić je ostao upamćen u Humskoj kao jedan od najomiljenijih trenera, a važan razlog tome je i činjenica da nije izgubio meč protiv Crvene zvezde kao trener Partizana. Na klupi crno-bijelih u derbijima u prvenstvu i Kupu Srbije ima skor 5-1-0. Ovo su igrači koji su igrali 152. "vječiti derbi".

PARTIZAN: Kljajić - Vulićević, Balažic, Milenković, Miletić - Everton, Jevtović, Mihajlović (od 46' Stevanović), Leonardo - Božinov (od 67' Đurđić), Đurđević (od 76' Ilić).

ZVEZDA: Manojlović - Petković, Luković, Le Talek, Ristić - Donald, Poletanović - Srnić (od 85' Anđelković), Ruiz, Kanga - Vijeira (od 70' Plavšić).

