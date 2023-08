Bahar pokazao upravi šta mu još fali, a to nije napadač...

Barak Bahar ima gotovo sve u Crvenoj zvezdi, ali je svojim potezima nagovijestio da mu je potrebniji jedan zadnji vezni od napadača.

Sezona nije mogla bolje da počne za Crvenu zvezdu i trenutno je na "sedmom nebu" sa novim trenerom Barakom Baharom. Za kratko vrijeme sproveo je "rez" na Marakani, dobio je pojačanja koja je tražio, a istovremeno je uspio i da vrlo brzo implementira i svoj sistem igre. Jedini problem, ako ćemo da cepidlačimo, možemo da nađemo u tome što je možda i previše brzo sve sjelo na svoje mjesto i djeluje da Zvezda, na mjesec dana prije kraja prelaznog roka, ne mora ništa da mijenja. Međutim, baš zbog toga što je sve savršeno i bajno, možda ne bi bilo loše da ipak preventivno reaguju.

U ovom trenutku je vrlo teško naći manu u igri Crvene zvezde, ali se nazire. To je mjesto veznog fudbalera uz Marka Stamenića koje je trenutno rezervisano za Kingsa Kangvu, međutim djeluje da je njima potrebna pomoć u vidu "mišića" kada se suoče sa timom koji poseduje opasnu tranziciju i može da ugrozi zadnju liniju iz kontri.

Ujedno, zbog toga je Gelor Kanga ispao iz startne postave i moraće ozbiljno da mijenja navike ako želi da ove sezone ima staru minutažu u crveno-bijelom, dok je usljed nepovjerenja u novajliju Edmunda Ada - koji se nije proslavio na pripremama i još nema minut u zvaničnim mečevima - Bahar čak u vezni red vraćao i Srđana Mijailovića koga je promovisao u novog štopera. Sve ovo ukazuje da je Zvezdi i te kako potrebno još jedno ime na sredini terena.

Tako bi pažnja do kraja prelaznog roka upravo trebalo da se okrene ka "šestici" i to umjesto devetke kako se svima činilo cijelog ljeta. Dugo je Zvezda tražila Emanuela Late Lata, ali nakon što su njegovi agenti napravili problem oko obeštećenja i provizija, polako je počelo i da opada interesovanje sa Marakane. Jedan od razloga je i to što je tandem Olajinka-Kraso funkcionisao bez greške, dok je Vladimir Lučić takođe prekomandovan u špica i tamo se lijepo snašao. Uz sve to, očekuje se da će to biti i pozicija na kojoj ćemo gledati Aleksandra Kataija kada se oporavi od povrede.

Sporadično se spominjalo da bi Zvezda mogla da bude zainteresovana za Luku Milivojevića, koji je u međuvremenu otišao kod Marka Nikolića u Emirate, dok je izraelski fudbaler Neta Lavi, miljenik Baraka Bahara iz dana u Makabiju, jednostavno preskup zbog visoke plate koju ima u Japanu.

Prethodnih dana se u danskim medijima pojavila informacija da bi Toči Čukvuani, Nigerijac iz Lingbija, mogao da bude rješenje crveno-bijelih, ali kako saznaje MONDO sa "Marakane", traži se ipak kvalitetniji igrač. Zvezda želi "zaokruženog" igrača koji bi mogao da igra u Baharovom sistemu i koji bi odmah mogao da pomogne, odnosno da bude ono što je Seku Sanogo bio kod Dejana Stankovića poslije perioda adaptacije.

KAKO TEČE ROK? Crvena zvezda je ovog ljeta već dovela Marka Stamenića, Edmunda Ada, Miloša Degeneka, Uroša Kabića, Omrija Glazera i Žan-Filipa Krasoa.

Prelazni rok u Srbiji zatvara se 15. septembra u ponoć i Crvena zvezda nema potrebu da žuri, prvi put u skorijoj istoriji, pa bi pojačanje mogla da napadne tek poslije žrijeba za grupnu fazu Lige šampiona (31. avgust). Rok za registraciju igrača biće samo nekoliko dana poslije toga, pa bi crveno-bijeli do tada morali da reaguju i dovedu igrača na pomenutoj poziciji.

Što se tiče ostalih mjesta u timu, Zvezda je definitivno odlučila da ne dovodi novog štopera, dok se čini da neće biti ni novih bekova. Štaviše, izvjesnije je da će biti odlazaka pošto Aleks Vigo i Irakli Azarov za sada nemaju prostora. Takođe, plan je i da se tokom jeseni promovišu mladi fudbaleri i Bahar neće insistirati na pojačanjima koja će ih "ugušiti", nego samo odmah donijeti kvalitet koji nedostaje.