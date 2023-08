Svaka čast svima, ali bez Natha "valjak" stoji!

Iako je trener Igor Duljaj ovog ljeta odlučio da Svetozar Marković bude novi kapiten tima, Bibars Natho je sigurno najbitniji igrač Partizana, u svakom pogledu.

Fudbaleri Partizana postigli su golove preko Mateuša Saladnje i Bibarsa Natho kako bi anulirali prednost Sabaha pred svojim navijačima i stigli do penal-serije. Na kraju je junak postao Aleksandar Jovanović jer je odbranio peti udarac gostiju, važnu ulogu imala su čak petorica napadača, pravi motor bio je Kristijan Belić sve dok nije isključen... Ali, najbitniji igrač Partizana ponovo je izraelski fudbaler Bibars Natho!

Mogao je Igor Duljaj na početku meča da postavi Partizan sa dvojicom, trojicom ili petoricom napadača, mogao je da krene na megdan sa desetoricom ofanzivaca i opet ništa ne bi ostavilo jači utisak od partije "skrivenog" kapitena crno-bijelih. Bibars Natho je, zbog kvaliteta i iskustva koje posjeduje, vodio Partizan do eliminacije Azerbejdžanaca i samo jednog koraka do grupne faze Konferencijske lige.

"Vidio sam da je golman pomjeren u stranu možda pola metra više nego što bi trebalo, dešava se", rekao je Bibars Natho novinarima u veoma kratkoj izjavi nakon meča. Tih pola metra nisu mali u poređenju sa širinom gola ili veličinom kaznenog prostora, ali pitanje je ko bi ih drugi uočio u 57. minutu. Pitanje je i ko bi smio da oproba udarac u bliži ugao, pa i da majstorijom prevari gostujućeg golmana za delirijum na tribinama iako je to bilo "tek" za izjednačenje u dvomeču.

Bibars je htio, smio i znao kako Partizanu da donese 2:0 u Humskoj. Naciljao je i pogodio, usput zapetljao golmana u mrežu kao da ga je pecao negdje na obali Mediterana. Taj gol je Partizanu donio novih 30 minuta, ali i penal-seriju nakon koje je postao učesnik plej-ofa za Konferencijsku ligu. Za to dalje Bibars nije imao snage...

Izašao je iz igre u 82. minutu meča i dopustio Partizanu da bude izuzetno ofanzivan. Igor Duljaj je na kraju meča na terenu imao četvoricu napadača - Nemanja Nikolić, Andrija Pavlović, Aldo Kalulu i Samed Baždar bili su na terenu i slamali otpor gostiju iz Azerbejdžana. Nisu uspjeli u tome kroz produžetke, ali su kasnije sva četvorica pogodili u penal seriji.

Da ima mnogo više snage ili da se ne približava 36. rođendanu, među izvođačima penala pred beogradskom publikom bio bi i Bibars Natho. Ovako je samo posmatrao kako pogađaju njegovi saigrači, a zatim skočio na pomoćnog sudiju nakon što je glavni arbitar signalizirao da će 10. penal biti ponovljen jer je Aleksandar Jovanović ranije izašao sa linije. Mogao bi neko da zamjeri i da kaže da nije primjereno, ali reakcija iskusnog Izraelca pokazuje da je lider tima Igora Duljaja - makar to značilo i dobijanje žutog kartona gotovo sat vremena nakon što je izašao iz igre.

Zamjerili su mu, pričalo se tiho o tome, kada je u javnosti istakao kandidaturu za kapitensku traku u Partizanu. Smatrao je Bibars Natho da njegove četiri godine u klubu, 170 odigranih mečeva, 53 gola i 47 asistencija zaslužuju neku satisfakciju. Smatrao je i da bi klub u kojem će vjerovatno završiti karijeru mogao da mu učini uslugu i onako, više simbolično, proglasi ga za lidera. Prokomentarisao je to javno i naišao na odgovor Svetozara Markovića, koji je tokom priprema promovisan u kapitena.

"Nikakva promjena odnosa između Natha i mene se nije desila. Mada, iskreno, nismo ni pričali na tu temu. Niti ja treba da komentarišem nešto. To je njegova stvar. Poštujem ga, nemam nikakav problem sa njim, a mislim da nema ni on sa mnom. Isti nam je odnos kao i prije, odličan", rekao je štoper koji igra svoj treći mandat u Partizanu.

Igor Duljaj je - a to mu niko ne može zamjeriti - odlučio da dijete kluba i domaći igrač Svetozar Marković bude "taj". Uz maksimalno poštovanje Bibarsa Natha. "Svako ko je u Partizanu je naš. Što se tiče kapitenske trake još nije odlučeno. Kada pogledam iz neke moje perspektive to su uglavnom bili domaći igrači, Jovetić, Tomić, Smiljanić, Ilić... Ako mene pitate ko ima tu sposobnost i po iskustvu i po svemu to je - Bibars Natho. On ima veliku ulogu i kad igra i kad ne igra. Mladi mogu mnogo toga da nauče od njega. Drži momke oko sebe, on je pravi, tu nema dileme", ispričao je trener Partizana i tako smirio strasti u klubu.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Izraela smirivao ih je na svoj način. Od početka tekuće sezone Natho ima gol i asistenciju protiv TSC-a, dve asistencije protiv Vojvodine, gol protiv Radničkog iz Niša i gol protiv Sabaha. Solidan učinak za igrača kojem je Igor Duljaj nakon dolaska na klupu obećao da neće biti "fudbaler za pet minuta" već jedan od glavnih u timu. Natho nije želio da bude epizodista, svjestan da i dalje može mnogo da doprinese. A kome nije jasno da "parni valjak" stoji kad Bibars nije na terenu nek pogleda još jednom meč protiv Sabaha u Azerbejdžanu.