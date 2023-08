"OVO JE SKANDAL!" Bura zbog odložene utakmice Partizana: Shvatate li koju ste štetu napravili?

Radnički iz Kragujevca burno reagovao u saopštenju nakon što je njihov meč protiv Partizana ovog vikenda odložen.

Izvor: mondo.ba

Nakon što je Partizan u četvrtak uveče proveo više od dva sata na terenu protiv Sabaha, i pobijedio poslije boljeg izvođenja penala za plasman u plej-of Lige Evrope, tražio je odlaganje meča Superlige ovog vikenda. Zajednica im je izašla u susret i odložila meč sa Radničkim iz Kragujevca kako bi se što bolje spremili za Nordsjeland idućeg četvrtka, međutim ovaj potez nije se dopao klubu iz Kragujevca.

Oglasili su se saopštenjem na zvaničnoj Instagram stranici gdje su izrazili revolt zbog odlaganja susreta samo 55 sati prije nego što je utakmica trebalo da počne, što je za njih "skandal". Kragujevčani su poželjeli sreću Partizanu, ali su ljuti zbog načina na koji im je informacija prenesena. Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Jako smo iznenađeni i razočarani zbog odluke da se meč protiv Partizana odloži. Obavještenje smo dobili 55 sati prije nego utakmica treba da počne. Nema to nikakve veze sa Partizanom, to je klub sa kojim imamo odlične odnose i mi im želimo od srca da stignu što dalje u Ligi Konferencija, ali da dva dana prije utakmice saznajemo da je utakmica odložena, to je skandal. Ne znam da li ljudi shvataju koju štetu i komplikacije smo pretrpjeli sada, od sportskog pa do finansijkog aspekta.

Za najavljenu utakmicu vlada veliko interesovanje, što se zaključuje po broju prodanih karata. Šta ćemo sada sa 2.000 ljudi koji su kupili karte? Da li treba da im vratimo novac ili da donesemo odluku da ulaznice važe za utakmicu, koja će se odigrati u nepoznatom terminu? Naš klub izuzetno poštuje ekipe koje igraju evropska takmičenja i uvijek smo fleksibilni prema njima, na neki način i živimo od njihove Evrope pošto dobijamo novac od solidarnosti i uvijek smo za svaki dogovor u interesu srpskog fudbala. Ipak, očekujemo da se i prema nama ispoštuje sportski kodeks i da se blagovremeno saopštavaju odluke koje imaju uticaj na našu organizaciju", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, Partizan je u tekućom šampionatu Srbije osvojio sedam bodova u prva tri kola. Nakon remija (3:3) u Bačkoj Topoli crno-bijeli su upisali dvije pobjede, protiv Vojvodine (2:0) u Novom Sadu i niški Radnički (2:1) u Beogradu. Naredni meč u Superligi Srbije Partizan će igrati u petom kolu takmičenja, kada u Humskoj bude gostovao Javor.