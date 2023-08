Poljubili smo se, a kritikuju nas idioti! Predsjednik Saveza napastvovao fudbalerku, pa se oglasio!

Skandalozni komentari predsjednika Fudbalske federacije Španije

Izvor: Twitter/Screenshot

Predsjednik Fudbalske federacije Španije Luis Rubijales uputio je javno izvinjenje nakon što je napastvovao fudbalerki te zemlje Dženi Hermoso i poljubio je u usta bez njenog pristanka. Uradio je to na podijumu u Australiji, tokom dodjele medalja nakon pobjede Španije u finalu Svetskog prvenstva. Dan kasnije, oglasila se kontroverzni Rubijales, ranije optuživan da je novcem saveza organizovao orgije.

"Bio je to poljubac dvoje prijatelja koji su nešto slavili. Oni koji to vide drugačije su idioti i glupi ljudi. Hajde da ih ignorišemo i da uživamo u dobrim stvarima", rekao je on u ponedjeljak. "Moj poljubac sa Dženi? Idiota je svuda! Kada dvoje ljudi imaju mali znak bliskosti, ne mogu da slušaju idiotarije. Mi smo šampioni i to je ono što ću uzeti iz svega ovoga", takođe je rekao, za "Marku".

Ipak, tokom dana je malo ublažio ton. "Vidjeli smo to kao nešto prirodno, normalno i ne u lošem duhu. Ipak, ima ljudi koje je to povrijedilo i moram da se izvinim. Nema drugog načina, zar ne?. Niko 'iznutra' ne daje veliki značaj tome, ali spolja je tome data ogromna važnost, zato moram da se izvinim svima 'spolja', jer je to iz tog ugla viđeno drugačije. Sigurno imaju razloge za to što tako gledaju", dodao je on.

Takođe, španska federacija dostavila je i izjavu fudbalerke. "Bio je to potpuno spontan, obostrani gest, zbog ogromne radosti koju donosi osvajanje Svetskog prvenstva. Predsjednik i ja imamo sjajan odnos, njegovo ponašanje prema svima nama bilo je izvrsno i bio je to prirodan gest prisnosti i zahvalnosti", piše u izjavi fudbalerke, objavljene u ponedjeljak. Ona je odmah nakon što ju je prisilio na poljubac rekla u lajv "strimu" iz svlačionice da joj se nije dopalo šta je uradio i da je bila prisiljena.