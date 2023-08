Partizan igra za Evropu i za milione: Sve o utakmicama odluke crno-bijelih, evo koliko mogu da zarade

Partizan ove večeri počinje učešće u plej-ofu za Konferencijsku ligu.

Partizan ovog četvrtka od 18.30 časova igra protiv Noršdjelanda, u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Crno-bijeli poslije dramatičnog dvomeča protiv Sabaha i prolaska na penale imaju šansu da treću jesen u nizu provedu u Evropi i da od toga zarade značajan novac.

Plasman u grupnu fazu doneće pobedniku dvomeča Partizan - Nordšjeland garantovanih 2,94 miliona evra, a potom šansu da u grupi igra za premije, jer će se svaki bod plaćati 166.000 evra, prvo mjesto u grupi će vrijediti 1,25 miliona evra, drugo 630.000 evra... Naravno, uz sve to treba naglasiti i borbu za klupski i nacionalni koeficijent.

U najavi gostovanja Nordšjelandu, trener Partizana Igor Duljaj je rekao šta bi za njega bio povoljan rezultat. "Povoljan rezultat? Sve osim poraza. Imamo svoje ambicije. Prošli smo solidnu ekipu Sabaha, oni su pobijedili dosta ozbiljniji tim, Steauu. Bez obzira na to što su predstavljeni kao mladi tim, što i jesu, moramo imati u vidu kakav su oni transfer napravili", rekao je Duljaj misleći na prodaju najboljeg igrača Nordšjelanda Ernesta Nuame Lionu za čak 25 miliona evra.

On je podsjetio i na osnovnu karakteristiku večerašnjeg protivnika. "To je njihov sistem, imaju dosta mladih igrača, brzih, okretnih agresivnih. Biće izuzetno teško, ali imamo dvije utakmice i na kraju se računa broj postignutih i primljenih golova i nadam se da će biti bolji skor u našu korist", kazao je Duljaj.

Da li će novi fudbaler Partizana Gajas Zahid biti u timu u revanšu za sedam dana? "Do sljedećeg četvrtka ima još vremena. Najvažnije je da se skoncentrišemo na sutrašnju utakmicu, koja neće biti nimalo laka. Igramo na drugačijoj podlozi. Imamo i mi vještačku travu u našem sportskom centru, ali ova je mnogo kvalitetnija, brža i igrači će je prvi put osjetiti na treningu pred meč. Mislim da neće biti mnogo problema što se toga tiče".

Duljaj je odgovorio i na poruku trenera Nordšjelanda Johanesa Fon Torupa da Partizan ima tim koji je "godinama na okupu". "Moj kolega njihov trener je izuzetno mlad, ima samo 34 godine i čisto sumnjam da on ne zna da je i naša ekipa tek neko vrijeme na okupu. Rekao je da naš tim godinama igra zajedno,a to nije tačno. Mislim da odlično poznaje našu ekipu i da do detalja tačno zna ko, šta gdje i kako. To ne smije da nas opusti i moramo da budemo skocentrisani"

Takođe, trener crno-bijelih vjeruje i u podršku sa tribina u Kopenhagenu, "Dosta ljudi iz Beograda me je zvalo i reklo mi da će biti ovdje i vjerujem da ćemo imati podršku, koliko god da ih bude", poruka je Igora Duljaja

Revanš će biti odigran narednog četvrtka u Humskoj, na stadionu Partizana koji će zbog kazne UEFA moći da primi manje od polovine svog kapaciteta.