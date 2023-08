KUKOČ: Srbi mi pomogli više od Hrvata! Velika ispovijest za hrvatske medije: Ovo je istina o Partizanu!

Hrvatski fudbaler Tonći Kukoč (32) ispričao je koliko je bio blizu Partizana, kako su Srbi uvijek bili tu za njega i kako se u stranim klubovima drže zajedno!

Svojevremeno želja Partizana i trenera Zorana Milinkovića za mjesto lijevog beka crno-bijelih, a prije i poslije toga jedan od najzanimljivijih fudbalera u Hrvatskoj i regionu ne libi se da pohvalno priča o Srbima. Iako se svojevremeno nisu poklopile kockice da stigne u Humsku - a pregovori su bili u posljednjoj fazi - Tonći Kukoč ima mnogo poštovanja za srpske fudbalere. Po njegovim riječima, u karijeri su mu pomogli više od Hrvata!

Sa nekoliko njih je igrao tokom igračke karijere, uglavnom su ga sačekali u klubovima u koje je prelazio i o njima nosi fantastične utiske. O tome je govorio u jednom podkastu, kada je otkrivao detalje nerealizovanog transfera u Partizan, ali i svog odnosa sa igračima iz regiona koji su veoma specifični...

Iako je svojevremeno Zoran Milinković demantovao da postoje pregovori Partizana i Kukoča, Tonči se drži te priče - bio je spreman da krene ka Beogradu na potpis ugovora, baš zato što je uvijek i svuda imao dobre odnose sa srpskim fudbalerima!

"Mene prati glas da sam kontroverzan i zločest, u karijeri nikad nisam imao problem sa trenerom, navijačima, igračima. Gdje god sam bio, voljeli su me. Odradio sam 300 odsto koliko sam mogao. Da se vratim na priču o Partizanu, bila je istina. Dobio sam poziv da je to to i da krenem na granicu. Oni su izgubili tu utakmicu i šef je dobio otkaz. Mene su napali i izvrijeđali 'Ideš tamo, u Srbiju, kako te nije sram'. Kako se zove igrač, igra za Dinamo, Srbin? Dali mu traku! Igrao je u Interu iz Zaprešiću i onda došao u Dinamo. I niko riječ nije rekao. Mene su napali... Ej, 2022. godine i mi se još vadimo na nacionalizam. Ja svoje dijete niti ću učiti da koga mrzi, niti o nacionalnosti", ispričao je Tonči Kukoč tokom gostovanja u podkastu sajta "Index".

Nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske nakon igranja za Hajduk i tri pozajmice u manje poznate hrvatske klubove otisnuo se u inostranstvo i tamo imao priliku da bude saigrač srpskim fudbalerima. Zbog fantastičnog iskustva koje je imao veliki je protivnik nacionalizma, a prijatelj nekoliko srpskih igrača.

"Igrao sam u inostranstvu i upoznao sam ih sve. Srbin mi je pomogao više nego Hrvat! Ne libim se to da kažem! Kad sam došao u Brešu dočekao me (Marko) Mitrović, odveo me kući i nije mi dao da idem u hotel. Kad sam došao u Mađarsku tamo su bili (Đorđe) Kamber i (Filip) Holender, zagrlili me. Kad sam došao u CSKA bio je Milisavljević... Nisam ja došao do njega, on je došao do mene! Kaže 'Brate, dođi, evo tu...' Ja ti govorim ovo sad, možda šef ne može o tome reći: 'Tri, četiri ili pet Hrvata u inostranstvu, to je suicid!'. Govorim Zoranu Zekiću kad ide u inostranstvo, ako se okruži sa pet-šest hrvatskih igrača, prije će biti 'izbušen' od svoga nego od stranca", ispričao je temperamentni Tonči.

Na kraju, aktuelni lijevi bek hrvatskog drugoligaša Opatije je ispričao i kako izgleda kada se srpski fudbaleri u inostranstvu drže zajedno! "Ako neko traži trenera ili igrača u inostranstvu, srpski fudbaler će zvati pet ili šest ljudi. Ja sam bio... Pozvali su kapitena mog, ovoga u Honvedu i pitali ga za jednog igrača. Ja mu govorim 'Pa koji je to igrač?, on kaže 'Nemam pojma'. 'Pa što si rekao da je top igrač?' Kaže on 'Šta? Pa mi se držimo zajedno'. A mi se ne držimo zajedno. Čast pojedincima, ali bio sam u dosta slučajeva da neko vrijeđa igrača kojeg ni ne zna", zaključio je defanzivac.