Udarao me, a znao da sam trudna, izgubili smo bebu! Strašne optužbe protiv fudbalera: Prijetio da će me ubiti!

"Rekao je da neću biti ni sa kim, ako ne ostanem sa njim"

Napadač Mančester junajteda, Antoni (23), suočen je sa teškim optužbama da je udarao i povređivao svoju bivšu djevojku dok je bila trudna. Ona se zove Gabrijela Kavalin, influenserka i je i di-džej i u intervjuu za jedan brazilski medij otkrila je da je pretrpjela pakao u odnosu sa fudbalerom koji je "A" reprezentativac Brazila i od prošle godine skupo plaćeni fudbaler engleskog velikana.

U ispovijesti za portal "UOL", čijoj je redakciji dostavila svoje fotografije sa fudbalerom i slike njihove prepiske, Gabrijela je tvrdila da je fudbaler napadao u periodu od juna 2022. do maja 2023. Između ostalog, on ju je gađao čašom i otkrila je da je isjekla prst "do kosti" u pokušajima da se odbrani od njega.

Prema njenim riječima, prvi put je pretrpjela nasilje 1. juna 2022, dok je bila trudna i na odmoru u Brazilu. Entoni, koga je Junajted platio 100 miliona evra Ajaksu, navodno je tada ugurao u auto, napao je i prijetio joj da će je izbaciti u automobila usred vožnje.

"Rekao je da ako ne ostanem sa njim, neću biti ni sa kim. Rekla sam mu da sam trudna, da me plaši, da mi se srce uzlupalo. Drhtala sam od straha", rekla je ona i dodala da je sljedećeg dana otišla u bolnicu i da je izgubila bebu poslije 16 nedjelja trudnoće.

Prema tvrdnjama tog brazilskog medija, Gabrijela je na sudu u Brazilu tvrdila da ju je Entoni udario u glavu i udario je pesnicom, čime joj je dislocirao implant u grudima.

"Ne pamtim tačno oko čega smo se potukli, ali bilo je oko nekoga sa kim sa bila mnogo godina ranije. Udario me je u grudi i prevrnuo mi silikon. Onda sam došla u Brazil na operaciju i morala sam da mijenjam implant. Rekao mi je 'Nisam htio da te povrijedim, bila je to slučajnost, nije to bio udarac, samo sam te odgurnuo, samo sam te pridržao uz zid."

Posljednji incident, prema njenim riječima, dogodio se u maju ove godine. "Znala sam da moram da odem, ali nisam mogla. Mnogo mi se sviđao. Imala sam mnogo nade. Bila sam veoma vezana za njega na početku veze... Posljednjeg dana, 8. maja 2023, postalo je veoma ozbiljno. Bila sam zaista uplašena da neću moći da napustim kuću. Entoni je zaključao vrata kuće i nije htio da me pusti da izađem. Povrijedila sam i 'otvorila' prst, boljelo me je. Lomio je moje stvari, oduzeo je moj pasoš."

Ona je podnijela policijsku prijavu protiv fudbalera u Sao Paulu u junu 2023. i u Mančesteru. O tome da je Entoni nasilan bilo je riječi i ranije ove godine, a fudbaler je sve demantovao.

"Ćutao sam do ovog trenutka da ništa ne bi moglo da utiče na istragu, ali svih ovih dana moja porodica i ja trpjeli smo u tišini. Iako sam rođen i odrastao u siromašnoj zajednici, nikad nisam prolazio kroz ovakve situacije, u kojoj lažne optužbe dovode do nefer osude javnosti, ili dijela javnosti. Nakon završetka istrage, moja nevinost biće dokazana i siguran sam da će pravda pobijediti, kao i da će postati prošlost to što mi je narušen ugled. Hvala vam na nebrojenim porukama podrške", rekao je krilni napadač Junajteda.