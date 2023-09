Bivši igrač Želje i Hajduka stigao u Doboj: Jagodić doveo Kvesića u Slogu!

Dobojlije doveli iskusnog lijevog beka.

Sloga Meridian iskoristila je reprezentativnu pauzu, između ostalog, da pojača ekipu, pa je u ponedjeljak predstavila novog igrača.

Nekadašnji lijevi bek sarajevskog Željezničara i splitskog Hajduka, Josip Kvesić, novi je igrač Sloge Meridian.

Iskusni fudbaler stigao je u Doboj na poziv trenera Vlade Jagodića, a sa Slogom je potpisao ugovor do kraja sezone.

"Hvala upravi kluba i treneru Jagodiću koji me pozvao. Želio bih zdravlja da bude i da pomognem ekipi da napravimo što bolje rezultate u ovoj sezoni. Trener Jagodić me zvao nekoliko puta, sada smo se dogovorili, drago mi je što sam tu i što mogu da igram fudbal. Pratio sam domaće prvenstvo gdje god sam bio, pogledao sam i moj sadašnji klub, Slogu, nekoliko puta prošle sezone. Glavni cilj je opstanak u ligi, uvjeren sam da sa ovim rosterom ekipa to može da ostvari", rekao je Kvesić na predstavljanju.

Trener Sloge Vlado Jagodić podsjetio je da je Kvesića vodio još u mladoj reprezentaciji BIH, a da je još prije početka priprema za ovu sezonu htio da ga dovede

"Volio bih da je došao i ranije, u svakom slučaju uspjeli smo posljednji dan prelazni rok da omogućimo da on obuče dres Sloge i siguran sam da će to obradovati naše navijače jer se radi o jako dobrom igraču i čovjeku", istakao je Jagodić, koji ističe da će ekipa sa njegovim dolaskom dobiti na iskustvu.

"Očekujem da svojim iskustvom donese ono što nam je neophodno. Dolaskom Jovića i Kvesića i mladog Berbića dobijamo iskustvo i mladost i bićemo bolji nego što smo bili na otvaranju prvenstva. Moramo ove posljednje rezultate ostaviti iza sebe i od Tuzla sitija biti jedna druga Sloga, kompletnija, jača, poletnija i efikasnija. Josipu želim uspjeh, prije svega zdravlje,a sa ovim iskustvom i karijerom kakvu ima mislim da će brzo biti na potrebnom nivou koji se očekuje od njega", zaključio je Jagodić.