Željezničar domaćin GOŠK-u: Hoćemo pobjedu za rođendan kluba i stadiona "Grbavica"

"Slavimo rođendan sa navijačima i želim da im poklonimo pobjedu i uveličamo taj veliki događaj", kaže trener sarajevskih plavih pred domaći meč protiv Gabeljana.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije reprezentativne pauze, fudbaleri Željezničara će u petak ugostiti GOŠK iz Gabele u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine s imperativom pobjede kako bi uveličali proslavu 70. rođendana "Grbavice" i 102 godine postojanja.

Trener Želje Nermin Bašić istakao je da njegov tim želi navijačima da pokloni pobjedu iako je podvukao da ekipa iz Gabele zaslužuje svako poštovanje.

"GOŠK je dobra ekipa. Ja imam dosta iskustva sa njima. To je jedan od rijetkih klubova koji je toliko ispadao iz Premijer lige i toliko ušao. Dosta klubova ispadne jednom, dvaput i ugasi se. Taj klub se stalno diže, prave infrastrukturu, ekipu i dižu se. Zaslužuju respekt kao klub. Igraju dvije formacije, vidjeli ste da protiv nas ekipe igraju sa pet nazad, dosta puta igraju na 16, te mrtve zone uz kontra napade. Dolaze na Grbavicu gdje nemaju opterećenje i žele da se predstave u najboljem svjetlu. Mi za te ekipe tražimo rješenje, alternative, igrače koji mogu riješiti takve utakmcie i mislim da smo na dobrom putu. Slavimo rođendan sa navijačima i želim da im poklonimo pobjedu i uveličamo taj veliki događaj", izjavio je Bašić, a prenio klupski sajt.

I fudbaler plavih Haris Ovčina pohvalno je govorio o GOŠK-u, ali i dodao da Željo ima imperativ pobjede u sutrašnjoj utakmici.

"Mogu reći samo da je GOŠK pokazala otpor dosta klubova. Nisu imali neke rezultatske sreće. Napatili su Sarajevo i mislim da trebamo biti dosta oprezni. Znam kako je kada uđeš u Premijer ligu, ti momci su željni dokazivanja, ove utakmice su im bitne da dođu na 'Grbavicu' da igraju pred punim stadionom. Takve ekipe mogu dosta problema napraviti. Mislim da nije upitno da smo mi apsolutni favoriti, i da sutra trebamo izaći pred puni stadion, pred naše navijače, uz harmoniju koja nas prati dugo, ostvarimo pozitivan rezultat. Mislim da sutra moramo osvojiti tri boda. Isto tako, mislim da imamo čast što možemo u ovoj utakmici obilježiti Željin rođendan. Čestitam Željezničaru rođendan, to nije taj datum, ali to je najbliža utakmica koju igramo i to je još jedan razlog više da sutra osvojimo tri boda", dodao je Ovčina.

Meč između Želje i GOŠK-a igra se u petak s početkom u 18.30 časova.